La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles 4 de marzo que está "garantizada la seguridad para todos los visitantes del mundo" durante el Mundial 2026 y adelantó que habrá una "reunión" con autoridades de la FIFA para abordar este asunto tras la violencia desatada por la muerte del capo mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Durante la conferencia "La Mañanera del Pueblo", la Mandataria federal dijo que "el operativo que hay de la Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas".

Sheinbaum no ofreció detalles acerca de quiénes participarán en la reunión con autoridades de la FIFA, pero recordó que hace algunos días conversó con el líder de la FIFA, Gianni Infantino, quien le transmitió su confianza en México como sede del torneo.

"Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema, (que) sea un gran Mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse", aseguró.

México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La capital del Estado de Jalisco fue una de las afectadas por los hechos violentos tras la muerte del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante el operativo federal que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

México acogerá un total de 13 partidos del Mundial 2026. De ellos, cuatro se disputarán en Guadalajara y corresponderán a la fase de grupos. El escenario de estos encuentros será el Estadio AKRON, casa de las Chivas en la Liga MX.

Partidos del Mundial 2026 que se disputarán en Guadalajara

11 de junio de 2026 | República de Corea vs equipo ganador del repechaje UEFA (Grupo A)

18 de junio de 2026 | México vs República de Corea (Grupo A)

23 de junio de 2026 | Colombia vs ganador del repechaje intercontinental (Grupo K)

26 de junio de 2026 | Uruguay vs España (Grupo H)

De acuerdo con las autoridades mexicanas, está prevista la llegada de más de cinco millones de visitantes a México durante el torneo.

*Con información de EFE

