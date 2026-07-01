La Copa del Mundo 2026 trae este miércoles un duelo decisivo para Estados Unidos, que este miércoles 1 de julio se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de Final. Con un lugar en la siguiente ronda en juego, el anfitrión buscará dar un paso firme en su aspiración de trascender en el torneo.

Después de una sólida fase de grupos, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino afronta su primer compromiso de eliminación directa con la misión de confirmar las expectativas generadas en casa. El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal. Te compartimos dónde y a qué hora ver el encuentro.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia?

Estados Unidos avanzó a esta instancia como líder absoluto del Grupo D. Su camino comenzó de forma contundente al golear 4-1 a Paraguay y posteriormente superar con autoridad a Australia por 2-0. Aunque sufrieron un revés en la tercera jornada frente a Turquía, Pochettino aprovechó ese encuentro para rotar a sus titulares, asegurando que el objetivo principal de clasificar en la cima se había cumplido. Para este compromiso, recuperan a piezas clave como Folarin Balogun en el ataque, acompañado por Christian Pulisic, quien superó problemas físicos, y el lateral Alex Freeman, de destacada actuación previa.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina se presenta como una de las posibles revelaciones del torneo. El equipo europeo logró el mejor resultado deportivo de su historia al clasificar como uno de los mejores terceros lugares desde el Grupo B, donde compitió contra Suiza y Canadá. Su resiliencia quedó demostrada desde la repesca mundialista, donde eliminaron a Italia en tanda de penaltis. Comandados por el veterano delantero Edin Dzeko, quien a sus 40 años disputa este Mundial como el gran premio a su extraordinaria carrera, los balcánicos buscarán dar la sorpresa y poner a prueba el carácter de los locales.

Dónde ver EN VIVO el partido Estados Unidos vs Bosnia - 16avos de Final del Mundial 2026

El Estadio Bahía de San Francisco será escenario este miércoles 1 de julio del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Miércoles 1 de julio de 2026, 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Miércoles 1 de julio de 2026, 18:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Bahía de San Francisco

Estadio Bahía de San Francisco Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

Alineaciones probables

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic.

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic. Bosnia: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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