Mundial 2026: Calendario de partidos del miércoles 1 de julio y dónde verlos EN VIVO

El Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de los 16avos de final, instancia en la que cada partido es decisivo para las selecciones que mantienen vivo el sueño de conquistar el campeonato. Tras superar la fase de grupos, los equipos clasificados afrontarán duelos de eliminación directa en los que cualquier error es fatal, ya que los condena a quedar fuera de la competencia de la FIFA.

La actividad del día reunirá enfrentamientos de alto nivel que podrán seguirse en distintas opciones de transmisión. En esta nota encontrarás el calendario completo de los partidos programados para este miércoles, además de los horarios y los canales de televisión abierta, sistemas de paga y plataformas digitales donde podrás ver cada encuentro en vivo.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El cartel presenta encuentros donde la jerarquía europea se pone a prueba ante el ímpetu africano, destacando los cruces de Inglaterra frente a la República Democrática del Congo y Bélgica contra Senegal. Por su parte, Estados Unidos asume el protagonismo al medirse contra Bosnia, en un duelo donde los norteamericanos están obligados a imponer condiciones para mantener vivo el sueño mundialista en casa.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - miércoles 1 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Inglaterra vs RD Congo | Sede Mundialista | 10:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Bélgica vs Senegal | Sede Mundialista | 14:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Estados Unidos vs Bosnia | Sede Mundialista | 18:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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