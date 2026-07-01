Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este miércoles 1 de julio con un duelo que promete intensidad entre Bélgica y Senegal. Con un boleto a los octavos de final en disputa, ambas selecciones afrontan un partido en Seattle sin margen para el error en la fase de eliminación directa.

El partido llega después de las inesperadas eliminaciones de Alemania y Países Bajos a manos de Paraguay y Marruecos, resultados que confirmaron que cualquier descuido puede costar la eliminación. Bélgica intentará afianzar el proyecto encabezado por Rudi Garcia, mientras que Senegal buscará imponer su poder ofensivo para mantenerse con vida en el torneo. Para que no te lo pierdas, en esta nota te compartimos toda la información para que lo veas en vivo.

¿Cómo llegan Bélgica y Senegal?

Bélgica clasificó a esta instancia como líder del Grupo G, mejorando su actuación de Qatar 2022, donde no superó la primera ronda. El equipo dirigido por Rudi Garcia registró una victoria y dos empates en la fase de grupos, destacando su contundente triunfo por 5-1 sobre Nueva Zelanda el pasado viernes. La escuadra europea ha mostrado solidez defensiva, permitiendo solo dos goles en tres partidos con Thibaut Courtois en la portería.

Por su parte, Senegal avanzó como tercero del Grupo I con tres puntos, sobreviviendo a un sector complejo que incluyó a la favorita Francia y a la Noruega liderada por Erling Haaland. Los dirigidos por Pape Thiaw llegan motivados tras golear 5-0 a Irak, liderados en ataque por Sadio Mané. Sin embargo, el cuadro africano presenta una baja sensible en la portería: Édouard Mendy quedó descartado tras lesionarse en la derrota 3-2 ante Noruega. Mory Diaw ocupará el puesto titular tras mantener el arco en cero frente a Irak.

Dónde ver EN VIVO el partido Bélgica vs Senegal - 16avos de Final del Mundial 2026

El Estadio Seattle será escenario este miércoles 1 de julio del duelo entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 14:00 horas y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo de manera exclusiva a través de una plataforma de streaming.

Fecha y hora: Miércoles 1 de julio de 2026, 14:00 horas

Miércoles 1 de julio de 2026, 14:00 horas Estadio: Estadio Seattle

Estadio Seattle Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne; Brandon Mechele; Arthur Theate; Maxim De Cuyper; Youri Tielemans; Hans Vanaken; Kevin De Bruyne; Jérémy Doku; Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

Thibaut Courtois; Timothy Castagne; Brandon Mechele; Arthur Theate; Maxim De Cuyper; Youri Tielemans; Hans Vanaken; Kevin De Bruyne; Jérémy Doku; Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta; Abdoulaye Seck; Moussa Niakhaté; Ismail Jakobs; Habib Diarra; Idrissa Gueye; Pape Gueye; Demba Mbaye; Sadio Mané; Ismaïla Sarr

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de AP

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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