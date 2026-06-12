Viernes, 12 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Estados Unidos arranca 'su' Mundial con goleada sobre Paraguay

El conjunto de las barras y las estrellas tomó el control del partido desde el primer momento y se impuso con marcador de 4-1

Por: Javier Robles

Giovanni Reyna selló el triunfo con un disparo desde fuera del área al minuto 90+8 para colocar el 4-1 definitivo. EFE/S. Strazzante

Giovanni Reyna selló el triunfo con un disparo desde fuera del área al minuto 90+8 para colocar el 4-1 definitivo. EFE/S. Strazzante

La Selección de Estados Unidos comenzó su participación en la Copa del Mundo con una victoria por 4-1 sobre Paraguay, en un encuentro correspondiente al Grupo D disputado en el Estadio Los Ángeles.

LEE: Colombia aumenta la intensidad en su preparación para su debut en el Mundial

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se convirtió en el tercer país anfitrión en debutar en el torneo, después de las presentaciones de México y Canadá. Lo hizo con una actuación que le permitió tomar el control del partido desde los primeros minutos y sumar sus primeros tres puntos de la competencia.

El marcador se abrió apenas al minuto 7, cuando Damián Bobadilla desvió el balón hacia su propia portería en una jugada de presión del equipo estadounidense. El gol tempranero marcó el rumbo del encuentro y permitió a los locales manejar el ritmo del juego.

Estados Unidos dominó la posesión, recuperó balones en campo rival y generó llegadas constantes sobre el arco paraguayo. La diferencia pudo ser mayor desde la primera mitad debido a las oportunidades creadas por el ataque encabezado por Folarin Balogun.

LEE: Por lluvia, aficionados desalojan el FIFA Fan Fest Guadalajara en el Centro tapatío

El delantero amplió la ventaja al minuto 31 tras una jugada colectiva dentro del área. Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, Balogun volvió a aparecer en el tiempo agregado para firmar el 3-0 al ‘45+5 y dejar encaminada la victoria antes del descanso.

Paraguay intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró recompensa al minuto 73 por conducto de Mauricio, quien aprovechó una acción ofensiva para descontar y darle vida momentánea a su selección.

LEE: Australia vs Turquía: juventud, talento y una oportunidad clave en Vancouver

La última anotación llegó en el tiempo agregado. Giovanni Reyna selló el triunfo con un disparo desde fuera del área al minuto 90+8 para colocar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Estados Unidos inicia con victoria su camino en el Mundial y envía un mensaje dentro del Grupo D. Paraguay, por su parte, deberá buscar la recuperación en su siguiente compromiso para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente ronda. 

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones