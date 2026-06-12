Estados Unidos arranca 'su' Mundial con goleada sobre Paraguay

La Selección de Estados Unidos comenzó su participación en la Copa del Mundo con una victoria por 4-1 sobre Paraguay, en un encuentro correspondiente al Grupo D disputado en el Estadio Los Ángeles.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se convirtió en el tercer país anfitrión en debutar en el torneo, después de las presentaciones de México y Canadá. Lo hizo con una actuación que le permitió tomar el control del partido desde los primeros minutos y sumar sus primeros tres puntos de la competencia.

El marcador se abrió apenas al minuto 7, cuando Damián Bobadilla desvió el balón hacia su propia portería en una jugada de presión del equipo estadounidense. El gol tempranero marcó el rumbo del encuentro y permitió a los locales manejar el ritmo del juego.

Estados Unidos dominó la posesión, recuperó balones en campo rival y generó llegadas constantes sobre el arco paraguayo . La diferencia pudo ser mayor desde la primera mitad debido a las oportunidades creadas por el ataque encabezado por Folarin Balogun.

El delantero amplió la ventaja al minuto 31 tras una jugada colectiva dentro del área. Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, Balogun volvió a aparecer en el tiempo agregado para firmar el 3-0 al ‘45+5 y dejar encaminada la victoria antes del descanso.

Paraguay intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró recompensa al minuto 73 por conducto de Mauricio, quien aprovechó una acción ofensiva para descontar y darle vida momentánea a su selección.

La última anotación llegó en el tiempo agregado. Giovanni Reyna selló el triunfo con un disparo desde fuera del área al minuto 90+8 para colocar el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Estados Unidos inicia con victoria su camino en el Mundial y envía un mensaje dentro del Grupo D. Paraguay, por su parte, deberá buscar la recuperación en su siguiente compromiso para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

JM