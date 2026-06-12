La Selección de Colombia sostuvo este viernes 12 de junio su segundo día de trabajo en la Academia de los Rojinegros del Atlas, su casa durante su estadía en Guadalajara, para seguir con la preparación de cara a su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo miércoles 17 ante Uzbekistán, en la Ciudad de México.

Tras un primer entrenamiento más enfocado en liberar la carga de su viaje a la Perla Tapatía un día antes, este segundo día de práctica subió el nivel de energía, velocidad y de concentración, contrastado con las risas con las que entraron a la cancha de los zorros el jueves, sin embargo, no impidió que el buen ánimo siguiera entre los cafetaleros.

Así fue el intenso entrenamiento de la Selección Colombia

Después de hacer trabajo de gimnasio, calentamiento y otros ejercicios de preparación física, James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Camilo "Cucho" Hernández fueron los primeros en entrar al campo para comenzar a jugar con el balón y, a los pocos minutos, les siguieron el resto de colombianos para arrancar de lleno la práctica. El trabajo incluyó ejercicios en parejas de control de balón en espacios cortos, precisión de pases y cambios de ritmo, así como de explosividad, seguido por cambios de juego.

Cruz Martínez: el invitado sorpresa en la portería cafetalera

El combinado colombiano trabajó con 27 hombres este viernes por la inclusión de un invitado. Se trata de Cruz Martínez, guardameta mexicoamericano de la Sub-19 y Sub-21 del Atlas; con apenas 19 años, invitado por Camilo Vargas y como parte de un convenio entre los anfitriones y los huéspedes de las instalaciones, el nacido en California pero con pasaporte mexicano pudo entrenar con la tercia de porteros junto a David Ospina, Álvaro Montero y el propio Camilo.

Néstor Lorenzo, director técnico, estaría en el proceso de decidir las últimas piezas de su once inicial, en el que podría decantarse en el medio campo por Richard Ríos del Benfica o Gustavo Puerta del Racing de Santander, mientras que en la delantera, Luis Suárez del Sporting podría ganarle la carrera a Jhon Córdoba, goleador del Krasnodar, al estar en la etapa final de su proceso de recuperación.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

La selección cafetera quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026, y debutará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en un encuentro programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El combinado sudamericano buscará iniciar con una victoria su participación para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Para su segundo compromiso, Colombia se medirá ante la República Democrática del Congo. El partido está previsto para el martes 23 de junio también a las 20:00 horas, en el Estadio Guadalajara, un duelo que podría ser determinante en las aspiraciones del conjunto colombiano dentro del sector K, dependiendo de los resultados obtenidos en la jornada inaugural.

La fase de grupos para ellos concluirá con un exigente enfrentamiento ante Portugal. El último partido de la selección colombiana será el 27 de junio a las 17:30 horas, un choque que en el papel luce como uno de los más atractivos del grupo y que podría definir las posiciones finales y el pase a la ronda de eliminación directa.

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