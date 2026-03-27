Estadio Azteca tendrá cierres viales por el México vs Portugal, así puedes llegar en transporte público

El partido amistoso entre México y Portugal marcará la reapertura del Estadio Azteca (que ahora llevará el nombre de Estadio Bnorte) este sábado 28 de marzo de 2026, pero también implicará un amplio dispositivo de movilidad en la zona sur de la Ciudad de México, con cortes a la circulación y control en el acceso vehicular.

Ante la elevada afluencia esperada, autoridades capitalinas han recomendado a los asistentes organizar sus traslados con anticipación y privilegiar el uso del transporte público, ya que no habrá espacios de estacionamiento disponibles en los alrededores del recinto.

Estas medidas forman parte del operativo denominado “última milla”, el cual restringe el acceso vehicular para facilitar el tránsito peatonal y garantizar un ingreso ordenado de los aficionados.

PUEDES LEER: México enfrenta a Portugal en su primer examen de élite

Cierres viales por México vs Portugal en el Estadio Azteca

De acuerdo con información oficial, los cierres comenzarán de manera parcial desde las 06:00 horas y se intensificarán a partir de las 13:00 horas , varias horas antes del silbatazo inicial previsto a las 19:00 horas.

Las principales vialidades afectadas alrededor del estadio serán:

Avenida Santa Úrsula

Calzada de Tlalpan

Anillo Periférico (tramo sur)

Avenida del Imán

Zona de Gran Sur

Se prevé que los cierres totales permanezcan entre las 16:00 y las 23:00 horas , periodo en el que solo podrán circular vehículos autorizados, unidades de emergencia y residentes debidamente acreditados.

Como rutas alternas, las autoridades recomiendan utilizar avenidas como División del Norte, Insurgentes, Circuito Interior y Eje 3 Cafetales, con el fin de evitar congestionamientos en la zona.

¿Cómo llegar en transporte público al Estadio Azteca?

Debido a las restricciones, el transporte público se perfila como la principal opción para asistir al encuentro. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Tren Ligero: conexión desde la estación Tasqueña del Metro (Línea 2) hasta la estación Estadio Azteca, a unos metros del inmueble

Metro: Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña), con enlace al Tren Ligero

Metrobús y RTP: con rutas especiales y ampliación de horarios hasta la madrugada

Trolebús: con servicios adicionales desde distintos puntos estratégicos

Adicionalmente, se habilitarán esquemas complementarios como:

Park & Ride: estacionamientos remotos en zonas como Auditorio Nacional, Santa Fe y Xochimilco, con traslado directo al estadio

Rutas especiales de autobuses: con salidas desde puntos como Bellas Artes, Chapultepec, Polanco y Ciudad Universitaria

Horarios extendidos del transporte Público

El transporte público ajustará sus horarios este sábado 28 de marzo con el objetivo de facilitar la movilidad de quienes asistirán al partido de futbol en la zona sur de la ciudad.

Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) informó que las Líneas 1, 2 y 9 extenderán su servicio hasta la 01:00 de la madrugada del domingo.

Los últimos trenes partirán desde las terminales a las 00:30 horas, mientras que el resto de la red operará en su horario habitual, de 06:00 a 24:00 horas.

La estación San Antonio Abad, de la Línea 2, permanecerá cerrada.

Metrobús

En el caso del Metrobús, su directora Rosario Castro señaló que el servicio también tendrá horario ampliado hasta la 01:00 del domingo 29 de marzo.

Las Líneas 1 (El Caminero a Indios Verdes), 2 (Tacubaya a Tepalcates), 5 (Preparatoria 1 a Río de los Remedios) y 7 (Campo Marte a Indios Verdes) operarán bajo este esquema especial.

Tren Ligero

Por su parte, el Tren Ligero igualmente extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 horas.

No obstante, la estación Estadio Azteca dejará de operar a partir de las 15:00 horas, por lo que se recomienda a los usuarios descender en las estaciones El Vergel o Huipulco.

En cuanto a la movilidad en la zona, los servicios de taxi y plataformas digitales solo podrán realizar ascensos y descensos en puntos específicos ubicados en los alrededores, como Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Paseo Acoxpa, sin acceso directo al estadio.

Finalmente es importante señalar que, más allá del partido entre México y Portugal, este despliegue también funciona como una prueba logística de cara a la Copa del Mundo de 2026, en la que el Estadio Azteca será una de las sedes principales.

YC