La Selección Mexicana se mide este sábado ante Portugal en un partido amistoso que servirá para la reapertura del remodelado Estadio Azteca, un escenario histórico que se prepara para convertirse en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo. El juego servirá como un termómetro importante para ambos equipos a pocos meses del Mundial 2026. En caso de que quieras seguirlo, te compartimos el horario, alineaciones probables y canales donde podrás verlo en vivo.

El partido entre México y Portugal se disputará este 28 de marzo en la Ciudad de México, con transmisión EN VIVO a través de televisión abierta, de paga y plataformas de streaming. El Tri, dirigido por Javier Aguirre, afronta el compromiso con varias bajas, mientras que el conjunto europeo, encabezado por Roberto Martínez, también presenta ausencias importantes.

Así llegan Portugal y México para el duelo de reinauguración del Estadio Azteca

Portugal llega a este compromiso en el Estadio Azteca como el quinto mejor equipo del ranking de la FIFA, lo que lo pone como favorito frente a una Selección Mexicana que ocupa la posición 16. Sin embargo, el combinado luso no contará con varias de sus principales figuras, incluyendo a Cristiano Ronaldo, quien se encuentra fuera por lesión, además de Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leão y Rodrigo Mora.

Pese a ello, Portugal mantiene un plantel competitivo con jugadores como Vitinha, quien será el elemento a seguir en el mediocampo, acompañado por Bruno Fernandes y João Neves. En el ataque, João Félix y Gonçalo Ramos serán los encargados de generar peligro, ante la ausencia de Cristiano.

"El Vasco" Aguirre aprovechará este encuentro para evaluar alternativas ante las múltiples lesiones que afectan a su plantilla. Con la mira puesta en el arranque del Mundial 2026, del que el Tri será anfitrión, el técnico mexicano ha convocado a una mezcla de jugadores de la Liga MX, futbolistas naturalizados y elementos con experiencia internacional.

Entre las novedades destacan Álvaro Fidalgo, quien podría debutar con el Tri, así como Julián Quiñones y Germán Berterame. En cuanto a los referentes, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa encabezan la lista de veteranos que buscan asegurar su lugar en la lista final del Mundial 2026.

Además, el joven delantero Armando "La Hormiga" González aparece como una de las principales apuestas a futuro, luego de su buen rendimiento con Chivas en el futbol mexicano.

Alineaciones probables del México vs Portugal

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado; Julián Quiñones, Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado; Julián Quiñones, Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre. Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Roberto Martínez.

¿Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Portugal?

El partido México vs Portugal podrá verse EN VIVO en México a través de televisión abierta y de paga, así como en plataformas digitales. Está programado para iniciar a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Fecha y hora: Sábado 28 de marzo, 20:00 horas

Sábado 28 de marzo, 20:00 horas Estadio: Azteca, Ciudad de México

Azteca, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Layvtime YouTube, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF