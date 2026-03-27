México enfrenta a Portugal en su primer examen de élite

La Selección Mexicana de futbol inicia su recta final de preparación rumbo al Mundial con el ansiado partido amistoso contra Portugal este sábado, que también será el regreso del Estadio Azteca como el escenario para el Tri, luego de su remodelación con motivo de la justa internacional.

Con el Mundial en puerta, Javier Aguirre tendrá que demostrar que el funcionamiento y estilo del combinado nacional está pulido casi por completo. También, a pesar de que el seleccionador mexicano ha admitido que no hay un once definido, será importante que la alineación que apunta a ser titular para el campeonato, al menos en su mayoría en medio de todas las lesiones, tenga fogueo dentro del terreno de juego.

“Detecto mucha ilusión por gente que viene por primera vez, ellos mismos se consideran en duda porque han venido, no han venido… Yo estoy con unas ganas de que llegue el sábado, estar en el estadio con un rival de primer nivel y vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias. Muy ilusionados estamos todos”, declaró el estratega nacional.

Una de las incógnitas para los próximos ensayos surgió con la convocatoria de Álvaro Fidalgo, sobre el uso que podría darle el “Vasco”, los minutos que podría ver el ex jugador del América y a quién acompañaría en la mitad de la cancha. El “Maguito” se ha adaptado bien en medio de viejos compañeros y rivales de la Liga MX en la concentración.

Del mismo modo, la primer convocatoria de Memo Ochoa desde la Copa Oro del verano pasado por la lesión de Luis Ángel Malagón, atrajo los reflectores ante la inminente posibilidad de que esté en su sexta Copa del Mundo y si será el guardameta titular para el cotejo de este sábado o el martes contra Bélgica, incluso para la inauguración del Mundial en junio, información que quedará reservada para el futuro. “(Memo) Está en activo, compitiendo y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del futbol mexicano. Entonces si está activo, está bien, está trabajando, lo quiero ver y hasta aquí”, dijo el “Vasco” sobre el caso del portero.

Al abordar el tema del Coloso de Santa Úrsula (donde volverán a jugar por primera vez desde noviembre de 2023, en aquel partido de Nations League ante Honduras donde ganaron 2-0, empataron el marcador global y clasificaron en penales), Aguirre reconoció que “está hermoso de verdad, la cancha está primorosa, el escenario es una fiesta y Portugal… es una fiesta, qué mejor escenario para los jugadores, somos unos privilegiados, me incluyo, de estar en la reapertura con nuestra afición y un rival de tamaño. Es el mejor ensayo para el 11 de junio”.

De ese partido en cuartos de final hace más de dos años, repiten en la convocatoria nombres como Ochoa, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Angulo, Orbelín Pineda, Roberto “Piojo” Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El rival, a pesar de estar mermado sin Cristiano Ronaldo, Diogo Costa o Rafa Leao, es actualmente el número cinco del mundo y no pierde su nivel con estrellas como Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves o Nuno Mendes, además de Paulinho, que conoce a la perfección el balompié mexicano. “Ves solo los nombres, el valor de mercado y te das cuenta de que están en equipos top, son jugadores top y nos va a exigir”, comentó Aguirre.

Los compromisos contra los lusitanos y después Bélgica en esta ventana de partidos internacionales, más allá de portar la etiqueta de amistosos, serán los de mayor rigor en el proceso de la selección que ha vivido de este tipo de partidos a falta de eliminatorias mundialistas y acarrea tres triunfos al hilo ante Panamá, Bolivia e Islandia, luego de empatar con Uruguay y caer con Paraguay desde la coronación en la Copa Oro.

Contra Portugal, México no ha podido saborear el triunfo con tres derrotas y dos empates en cinco juegos previos, los últimos en la Copa Confederaciones del 2017, en la que igualaron 2-2 en la fase de grupos y los europeos se quedaron con la victoria 2-1 en el partido por el tercer lugar.

MF