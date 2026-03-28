Peleas de box hoy sábado 28 de marzo de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

Sebastián Fundora realizará su tercera defensa del campeonato mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) esta noche ante Keith Thurman en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“The Towering Inferno” llega con un récord de 23 peleas ganadas, 1 empate y 1 derrota, y parte como favorito para vencer.

Enfrente, Thurman tiene marca de 31-1 y arrastra cierta irregularidad desde 2019 que le juega en contra en las casas de apuestas.

Fundora es también campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); sin embargo, este cinturón no estará en juego porque “One Time” Thurman no está clasificado en la categoría por este organismo.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Fundora dio 153.6 libras (69.67 kilos) y Thurman 152.6 (69.22 kilos), ambos por debajo del límite. No hay impedimento para que se lleve a cabo el combate, que fue pospuesto por una lesión de Fundora en octubre del año pasado.

La función será transmitida por Amazon Prime a partir de las 18:00 horas; se espera que la pelea estelar comience a las 21:00 horas.

Cartelera completa en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

Sebastián Fundora vs. Keith Thurman, pelea por el campeonato mundial superwelter del CMB.

Yoenis Téllez vs. Brian Mendoza.

Yoenli Hernández vs. Terrell Gausha.

Gurgen Hovhannisyan vs. César Navarro.

X/TUDNMEX

Peleas de box por TV abierta

La mexicana Gabriela “Bonita” Sánchez enfrentará a la argentina Tamara “Rebelde” Demarco en la pelea estelar de la función “The Rematch”, que se celebrará en Puebla y será transmitida a las 23: 00 horas por TUDN y el Canal 5 de Televisa.

Será el segundo encuentro entre las boxeadoras por el campeonato interino de peso mosca del CMB, luego de que el pasado 8 de noviembre la pelea tuvo que ser suspendida antes de alcanzar los cuatro rounds reglamentarios para ser oficial.

También a las 23:00 horas, Box Azteca, del Canal 7, transmitirá la repetición del combate que sostuvieron Emiliano Vargas y Agustín Quintana el 28 de febrero, en la función donde el “Vaquero” Navarrete venció al “Sugar” Núñez.

