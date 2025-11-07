Viernes, 07 de Noviembre 2025

Lista COMPLETA de aeropuertos afectados por el cierre de gobierno en EU

La FAA implementa a partir de hoy la reducción del 10 por ciento de los vuelos en estos aeropuertos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son los aeropuertos afectados por la reducción de vuelos en Estados Unidos. EFE / Ángel Colmenares

A partir del día de hoy, las aerolíneas en Estados Unidos reducirán el 10% de sus vuelos en los aeropuertos más concurridos del país luego de que el cierre de gobierno ha provocado jornadas extenuantes sobre los controladores de tráfico aéreo en el país. El cierre de gobierno que inició el pasado 1 de octubre ha provocado ausencias frecuentes de dichos empleados, conforme al problema se prolonga.

Por ello, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), tomó como medida la reducción de vuelos en 40 aeropuertos del país. Los recortes de vuelos entran en vigor el día de hoy.

Tanto American Airlines como United Airlines prometieron minimizar el impacto en los viajeros y garantizar la seguridad aérea de Estados Unidos mientras se mantenga la situación administrativa que enfrenta el gobierno. Las aerolíneas señaladas alertarán a los usuarios que sufrirán cambios en sus vuelos y ofrecerán reagendar de manera gratuita o solicitar un reembolso.

No obstante, ambas empresas solicitaron monitorear los respectivos portales digitales para recibir actualizaciones con respecto a sus vuelos.

Esta es la lista completa de aeropuertos afectados

  • Anchorage International en Alaska
  • Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
  • Boston Logan International en Massachusetts
  • Baltimore/Washington International en Maryland
  • Charlotte Douglas International en Carolina del Norte
  • Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky
  • Campo del amor de Dallas en Texas
  • Ronald Reagan Washington National en Virginia
  • Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado
  • Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas
  • Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan
  • Newark Liberty International en Nueva Jersey
  • Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida
  • Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái
  • Pasatiempo de Houston en Texas
  • Washington Dulles International en Virginia
  • George Bush Houston Intercontinental en Texas
  • Internacional de Indianápolis en Indiana
  • John F. Kennedy International en Nueva York
  • Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
  • Los Ángeles International en California
  • Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
  • Orlando International en Florida
  • Chicago Midway International en Illinois
  • Memphis International en Tennessee
  • Aeropuerto Internacional de Miami en Florida
  • Minneapolis/St Paul International en Minnesota
  • Internacional de Oakland en California
  • Ontario International en California
  • Chicago O'Hare International en Illinois
  • Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón
  • Internacional de Filadelfia en Pensilvania
  • Phoenix Sky Harbor International en Arizona
  • Internacional de San Diego en California
  • Louisville International en Kentucky
  • Seattle/Tacoma International en Washington
  • Internacional de San Francisco en California
  • Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah
  • Teterboro en Nueva Jersey
  • Tampa International en Florida
Con información de AP

