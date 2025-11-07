A partir del día de hoy, las aerolíneas en Estados Unidos reducirán el 10% de sus vuelos en los aeropuertos más concurridos del país luego de que el cierre de gobierno ha provocado jornadas extenuantes sobre los controladores de tráfico aéreo en el país. El cierre de gobierno que inició el pasado 1 de octubre ha provocado ausencias frecuentes de dichos empleados, conforme al problema se prolonga.Por ello, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), tomó como medida la reducción de vuelos en 40 aeropuertos del país. Los recortes de vuelos entran en vigor el día de hoy.Tanto American Airlines como United Airlines prometieron minimizar el impacto en los viajeros y garantizar la seguridad aérea de Estados Unidos mientras se mantenga la situación administrativa que enfrenta el gobierno. Las aerolíneas señaladas alertarán a los usuarios que sufrirán cambios en sus vuelos y ofrecerán reagendar de manera gratuita o solicitar un reembolso.No obstante, ambas empresas solicitaron monitorear los respectivos portales digitales para recibir actualizaciones con respecto a sus vuelos.Con información de AP* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB