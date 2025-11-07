A partir del día de hoy, las aerolíneas en Estados Unidos reducirán el 10% de sus vuelos en los aeropuertos más concurridos del país luego de que el cierre de gobierno ha provocado jornadas extenuantes sobre los controladores de tráfico aéreo en el país. El cierre de gobierno que inició el pasado 1 de octubre ha provocado ausencias frecuentes de dichos empleados, conforme al problema se prolonga.

Por ello, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), tomó como medida la reducción de vuelos en 40 aeropuertos del país. Los recortes de vuelos entran en vigor el día de hoy.

Tanto American Airlines como United Airlines prometieron minimizar el impacto en los viajeros y garantizar la seguridad aérea de Estados Unidos mientras se mantenga la situación administrativa que enfrenta el gobierno. Las aerolíneas señaladas alertarán a los usuarios que sufrirán cambios en sus vuelos y ofrecerán reagendar de manera gratuita o solicitar un reembolso.

No obstante, ambas empresas solicitaron monitorear los respectivos portales digitales para recibir actualizaciones con respecto a sus vuelos.

Esta es la lista completa de aeropuertos afectados

Anchorage International en Alaska

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia

Boston Logan International en Massachusetts

Baltimore/Washington International en Maryland

Charlotte Douglas International en Carolina del Norte

Cincinnati / Northern Kentucky International en Kentucky

Campo del amor de Dallas en Texas

Ronald Reagan Washington National en Virginia

Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado

Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth en Texas

Condado metropolitano de Wayne de Detroit en Michigan

Newark Liberty International en Nueva Jersey

Fort Lauderdale/Hollywood International en Florida

Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái

Pasatiempo de Houston en Texas

Washington Dulles International en Virginia

George Bush Houston Intercontinental en Texas

Internacional de Indianápolis en Indiana

John F. Kennedy International en Nueva York

Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

Los Ángeles International en California

Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Orlando International en Florida

Chicago Midway International en Illinois

Memphis International en Tennessee

Aeropuerto Internacional de Miami en Florida

Minneapolis/St Paul International en Minnesota

Internacional de Oakland en California

Ontario International en California

Chicago O'Hare International en Illinois

Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón

Internacional de Filadelfia en Pensilvania

Phoenix Sky Harbor International en Arizona

Internacional de San Diego en California

Louisville International en Kentucky

Seattle/Tacoma International en Washington

Internacional de San Francisco en California

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah

Teterboro en Nueva Jersey

Tampa International en Florida

Con información de AP

