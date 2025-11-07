Chivas y Rayados cierran la fase regular con metas en juego

Chivas y Monterrey se enfrentan este sábado 8 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio AKRON con la mira puesta en cerrar de la mejor manera la Fase Regular del Apertura 2025. El duelo no solo pondrá en juego posiciones rumbo a la Liguilla, sino también metas individuales y colectivas, destacándose la del Rebaño que le bastará un empate para amarrar su pase directo a la Fiesta Grande.

Por un lado, todas las miradas estarán puestas en Armando “Hormiga” González, quien podría convertirse en campeón de goleo y, además, en el máximo anotador del Rebaño en fase regular de torneos cortos en caso de marcar un doblete. El delantero rojiblanco atraviesa un gran momento y se mantiene en la contienda del título individual junto a Paulinho de Toluca y Joao Pedro del Atlético de San Luis, los tres empatados con 11 dianas.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega en buena forma, ya que solo ha perdido un partido de sus últimos siete y presume una solidez defensiva destacada, con un gol recibido en 268 minutos. Sin embargo, el entrenador argentino no podrá contar con Diego Campillo y Miguel Tapias, ambos por lesión, ni con Luis Romo, suspendido por la expulsión sufrida ante Pachuca.

En tanto que, Rayados encara el compromiso con la urgencia de recuperar ritmo tras una racha irregular, debido a que solo tiene una victoria en sus últimos cinco encuentros. El cuadro regio viajará con Sergio Ramos, mientras que Oliver Torres podría regresar al once inicial luego de perderse el clásico regiomontano por expulsión. No obstante, el mediocampista deberá cuidarse, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas, al igual que Ricardo Chávez, por lo que una más los dejaría fuera del inicio de la Liguilla.

La ausencia de Jorge “Corcho” Rodríguez, suspendido tras su roja contra Tigres, y la lesión de Iker Fimbres también condicionan el planteamiento de Domenec Torrent. Además, el conjunto albiazul tiene 28 minutos pendientes por cumplir en la Regla de Menores, situación que deberá resolver en este último encuentro antes de la fase final.

En cuanto al historial reciente, la paridad ha sido la constante: en los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, se registran tres triunfos por bando y dos empates. Aun así, Chivas suma dos partidos consecutivos sin vencer a Monterrey, lo que agrega un toque de revancha al duelo.

Con un cierre vibrante a la vista, el inmueble de Zapopan será escenario de un partido con sabor a Liguilla que puede definir no solo el destino de ambos clubes en la tabla, sino también el futuro goleador de Armando y el cumplimiento de los pendientes de Rayados antes de la Liguilla.

Horario, fecha y transmisión

Sábado 8 de noviembre

Chivas vs Monterrey | Estadio AKRON | 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

MF