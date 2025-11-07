El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan reportaron la detención de dos personas por hechos distintos uno en la colonia Los Maestros y el otro en San Isidro.

En el primer hecho, resultado del Operativo Jaguar, elementos del Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales detuvieron a un sujeto y aseguraron una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Los Maestros.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 6 de noviembre durante un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Paulino Navarro y Ambrosio Ulloa. Los oficiales avistaron a un sujeto en una motocicleta que, tras percatarse de la presencia de la autoridad, mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado.

Al revisar los números de identificación del automotor, se pudo constatar que este contaba con reporte de robo vigente, por lo que el sujeto de 22 años de edad fue puesto en custodia y la motocicleta fue asegurada.

Por otro lado, en la colonia San Isidro, elementos del Escuadrón Motorizado lograron la detención de un masculino que traía consigo vegetal con las características de la marihuana y material granulado con las características de la droga conocida como cristal.

La detención se logró durante un recorrido de vigilancia sobre los cruces Hada del Lazo y Carretera a Saltillo. Oficiales observaron a un sujeto en motocicleta que, al percatarse de la presencia de los elementos mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado.

Tras el registro preventivo conforme a protocolo, al masculino de 32 años de edad, le fueron localizados varios envoltorios de vegetal con las características de la marihuana y con material granulado con las características de la droga conocida como cristal, por lo que fue detenido.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal e integrar su carpeta de investigación correspondiente.

