Estadio Azteca avanza hacia su reapertura y el retorno del América

El Estadio Azteca continúa con los trabajos de remodelación de cara a la Copa del Mundo de 2026 y, a 59 días de su reinauguración, programada para el próximo 28 de marzo, el Coloso de Santa Úrsula ya presenta avances significativos para volver a albergar actividad futbolística , tanto de la Selección Mexicana como del Club América en el actual torneo.

El inmueble más emblemático del futbol mexicano reabrirá sus puertas a finales de marzo, luego de permanecer cerrado desde mayo de 2024 por las obras de modernización. Su regreso a la actividad se dará con el partido amistoso entre México y Portugal, encuentro que marcará oficialmente la vuelta del futbol al estadio.

En este contexto, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo planeado y señaló que existe la posibilidad de que el América vuelva a utilizar el Azteca como su casa durante el mes de abril, dentro del Clausura 2026 de la Liga MX.

Avances en el Estadio Azteca

Entre los principales avances en el Coloso de Santa Úrsula destaca la nueva zona VIP , donde ya se realizó el pulido del concreto como parte del proceso previo a la instalación de butacas. De igual forma, continúa la colocación de asientos en la parte baja del estadio.

Otro de los cambios visibles es el nuevo túnel de acceso al terreno de juego. A diferencia del anterior, ubicado de forma lateral, ahora los futbolistas ingresarán a la cancha desde el centro del campo, quedando únicamente detalles por concluir.

En cuanto a la cancha, ya se implementó el sistema de drenaje y se colocó el nuevo césped natural , proceso similar al realizado en los estadios AKRON y BBVA. Será durante el mes de marzo, previo al juego inaugural, cuando se lleve a cabo el procedimiento de stitching, que consiste en la integración de césped artificial para completar la superficie, como ocurre en el resto de las sedes mundialistas en México.

Una de las áreas que genera mayor expectativa es la parte alta del inmueble, donde aún no se han realizado modificaciones visibles en el techo. Esta zona será clave en la recta final de los trabajos, con el objetivo de que el estadio esté en óptimas condiciones para el duelo entre México y el conjunto lusitano.

América, a la espera de volver a casa

El posible regreso del Club América al Estadio Azteca aún se encuentra en proceso de evaluación. Arriola explicó que la directiva azulcrema ya presentó la solicitud formal para volver al inmueble, misma que será analizada con base en el estado actual del estadio tras la remodelación. De aprobarse, las Águilas disputarían tres partidos como locales en abril, ante Cruz Azul, Toluca y Atlas, correspondientes a la fase regular del Clausura 2026.

No obstante, en caso de clasificar a la Liguilla, el América jugaría la fase final en el Estadio Ciudad de los Deportes , ya que el Azteca deberá ser entregado a la FIFA para los trabajos finales rumbo al Mundial de 2026. En cuanto a Cruz Azul, el comisionado confirmó que La Máquina cerrará el torneo como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, aunque no descartó un posible cambio de sede si se cumplen los lineamientos establecidos por la Liga MX.

SV