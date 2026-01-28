Champions League: Equipos clasificados a play-offs y Octavos de Final

La fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 ha llegado a su fin, y lo ha hecho con una jornada frenética que confirmó las bondades y crueldades de su nuevo formato. En una tarde donde 18 estadios vibraron en simultáneo, se definieron los ocho nombres que avanzan directo a los Octavos de Final , mientras que otros gigantes, como el Real Madrid, sufrieron un revés histórico que los obliga a pasar por la aduana de los Playoffs.

El Arsenal se consolidó como el mejor equipo de la fase regular al vencer 3-2 al Kairat Almaty, cerrando con un récord casi perfecto de 24 puntos. Junto a los londinenses, el Bayern Munich (21 pts) aseguró la segunda plaza tras imponerse con autoridad al PSV.

El podio lo completó el Liverpool, que protagonizó la mayor goleada de la noche con un 6-0 sobre el Qarabag, demostrando que los "Reds" son serios candidatos al título. Por su parte, el Tottenham (4°) y el Barcelona (5°) también sellaron su boleto directo. Los culés, en una noche mágica en el Camp Nou, derrotaron 4-1 al Copenhagen con una actuación estelar de sus jóvenes figuras. El Chelsea, el Sporting de Lisboa y el Manchester City (que venció 2-0 al Galatasaray) completaron el selecto grupo de los ocho que descansarán hasta marzo.

El naufragio del Real Madrid en Lisboa

La gran sorpresa, y tragedia para el madridismo, ocurrió en el Estádio da Luz. El Real Madrid llegó dependiendo de sí mismo para entrar en el Top 8, pero se topó con un Benfica indomable que los derrotó 4-2 . El conjunto portugués, impulsado por una atmósfera eléctrica, castigó los errores defensivos de un Madrid que se vio superado físicamente.

Este resultado es catastrófico para los dirigidos por Álvaro Arbeloa: con 15 puntos, cayeron a la novena posición, siendo el primer equipo de la lista que no clasifica directo. Ahora, el "Rey de Europa" deberá jugar una ronda eliminatoria previa (Playoff) en febrero. Aunque lo hará como cabeza de serie, el desgaste físico y el riesgo de quedar fuera antes de Octavos es una realidad que no estaba en los planes de la directiva merengue.

El resurgir de los gigantes ingleses y el Barcelona

Mientras el Madrid sufría, sus rivales directos sonreían. El Liverpool de Arne Slot terminó la fase de liga con una diferencia de goles envidiable, mientras que el Manchester City de Guardiola manejó los tiempos ante el Galatasaray para asegurar su estancia en la élite.

El Barcelona, bajo la gestión de Hansi Flick, ha recuperado el respeto europeo. Su victoria ante el Copenhagen no solo fue contundente por el marcador, sino por el estilo de juego que los colocó por encima de equipos como Chelsea y City en la tabla final. El ambiente en redes sociales tras el pitazo final era de total euforia culé, contrastando con el silencio sepulcral que emanaba desde las cuentas oficiales del Real Madrid.

El mapa del play-off y los adioses

El Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Juventus y Atlético de Madrid encabezan la lista de cabezas de serie para los Playoffs. Se medirán ante equipos que lograron colarse "de milagro" o con esfuerzo extra, como el Borussia Dortmund, Galatasaray y el propio Benfica, que con su épica victoria ante el Madrid logró saltar del lugar 29 al 24, eliminando de paso al Marsella.

Lamentablemente, la competición se despide de equipos históricos . El Ajax, el Nápoles y el Athletic de Bilbao no lograron sumar los puntos necesarios y quedaron fuera de toda competición europea, al igual que el Villarreal, cuya campaña terminó con un decepcionante último lugar tras caer ante el Bayer Leverkusen.

El sorteo

El sorteo de los play-offs se llevará a cabo este viernes, y con equipos como Madrid, Inter y PSG en el bombo, el espectáculo está garantizado. Europa ha cambiado su forma de jugar, y este miércoles quedó demostrado que en la nueva Champions, un solo gol puede cambiar el destino de un imperio.

Resultados de la última jornada

París 1-1 Newcastle

Liverpool 6-0 Qarabag

Manchester City 2-0 Galatasaray

Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán

Barcelona 4-1 Copenhagen

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Arsenal 3-2 Kairat Almaty

Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt

Benfica 4-2 Real Madrid

Club Brugge 3-0 Marsella

Frankfurt 0-2 Tottenham

PSV 1-2 Bayern Munich

Ajax 1-2 Olimpiacos

Mónaco 0-0 Juventus

Nápoles 2-3 Chelsea

Unión SG 1-0 Atalanta

Athletic 2-3 Sporting

Pafos 4-1 Slavia Praga

Tabla General

Clasifican directo a octavos

1.- Arsenal / 24 puntos

2.- Bayern Munich / 21 puntos

3.- Liverpool / 18 puntos

4.- Tottenham / 17 puntos

5.- Barcelona / 16 puntos

6.- Chelsea / 16 puntos

7.- Sporting / 16 puntos

8.- Man City / 16 puntos

Plazas para play-offs (cabezas de serie)

9.- Real Madrid / 15 puntos

10.- Inter / 15 puntos

11.- Paris / 14 puntos

12.- Newcastle / 14 puntos

13.- Juventus / 13 puntos

14.- A. de Madrid / 13 puntos

15.- Atalanta / 13 puntos

16.- Lerverkusen / 12 puntos

Plazas para play-offs (no cabezas de serie)

17.- Dortmund / 11 puntos

18.- Olimpiacos / 11 puntos

19.- Brugge / 10 puntos

20.- Galatasaray / 10 puntos

21.- Mónaco / 10 puntos

12.- Qarabag / 10 puntos

23.- Bodo/Glimt / 9 puntos

24.- Benfica / 9 puntos

Plazas de eliminación

25.- Marsella / 9 puntos

26.- Pafos / 9 puntos

27.- Unión SG / 9 puntos

28.- PSV / 8 puntos

29.- Athletic / 8 puntos

30.- Nápoles / 8 puntos

31.- Copenhague / 8 puntos

32.- Ajax / 6 puntos

33.- Frankfurt / 4 puntos

34.- Slavia / 3 puntos

35.- Villarreal / 1 punto

36.- Kairat Almaty / 1 punto

