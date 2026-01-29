El equipo dominicano continúa agregando poder a su alineación para el Clásico Mundial de Beisbol, después de que la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmara la participación del estelar toletero de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr.

Guerrero Jr., una de las principales figuras del béisbol de las Grandes Ligas, estará en su primera participación con el equipo dominicano en el campeonato de naciones que se celebrará del 5 al 17 de marzo de este año.

En la pasada edición, en el año 2023, el primera base de los Azulejos de Toronto estuvo en la plantilla preliminar del equipo, pero una lesión en la rodilla le impidió accionar en el torneo.

El dominicano, quien en su carrera posee una media de 30 jonrones por temporada, proporciona al dirigente Albert Pujols un bate de poder que puede accionar en medio del orden ofensivo, con la misión de producir carreras.

El equipo dominicano será parte del Grupo D y jugará en el estadio de los Marlins de Miami junto a Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel.

La República Dominicana busca ganar el trofeo de campeón por segunda vez en su historia, luego de haberse coronado invicta en la edición del Clásico Mundial celebrado en el año 2013.