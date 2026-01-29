Hoy, jueves 29 de enero de 2026, el calendario de futbol trae consigo pocos partidos, pero suficientes para amenizar la primera parte de la jornada. La programación incluye opciones para verlos en vivo a través de múltiples canales y plataformas de transmisión.

Para que puedas planificar tu tiempo sin perderte ni un minuto, hemos preparado una guía completa. Esta lista detalla el horario de cada partido y las opciones de acceso, cubriendo desde la televisión abierta y sistemas de cable hasta las plataformas de streaming. Así, tendrás toda la información necesaria para disfrutar del futbol en el momento en que se disputen.

Partidos hoy jueves 29 de enero de 2026 – Europa League EN VIVO

Real Betis vs Feyenoord | 14:00 | Disney+ Premium |

Genk vs Malmö FF | 14:00 | Disney+ Premium |

Celtic FC vs Utrecht | 14:00 | Disney+ Premium |

Olympique Lyonnais vs PAOK FC | 14:00 | Disney+ Premium |

FC Basel vs Viktoria Plzen | 14:00 | Disney+ Premium |

FCSB vs Fenerbahçe | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Lille vs Freiburg | 14:00 | Disney+ Premium |

Go Ahead Eagles vs SC Braga | 14:00 | Disney+ Premium |

Panathinaikos vs AS Roma | 14:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF