NFL: El Salón de la Fama tomará medidas por votación que dejó fuera a Bill Belichick

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional anunció que investigará y tomará medidas en caso de que alguno de sus votantes haya violado los estatutos en la selección de la clase 2026 que dejó fuera a Bill Belichick, el entrenador más ganador en la historia de la NFL.

“Cada año, el Salón de la Fama revisa el proceso de selección y la composición del Comité de Selección que está integrado por 50 personas. Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, estos entienden que se tomarán medidas”, informó el organismo a través de un comunicado.

El pasado martes Bill Belichick, ganador de ocho Super Bowls, dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, quedó fuera de la clase 2026 al no alcanzar 40 de los 50 votos necesarios para ser un nuevo miembro.

La noticia provocó una cascada de críticas de aficionados, medios de comunicación, leyendas de la NFL, una polémica que incluso motivó el reclamo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Ante las múltiples críticas, el Salón de la Fama aseguró que analizará a fondo la votación de su Comité de Selección y en caso de que encuentre alguna irregularidad habrá consecuencias.

El Comité de Selección está compuesto por periodistas veteranos, exentrenadores y exdirectivos notables de la NFL.

El comunicado publicado por el recinto que enaltece a las leyendas de la liga desde 1963, que se ubica en Canton, Ohio, intentó apaciguar las numerosas críticas negativas que coincidieron que era absurdo no admitir al entrenador más triunfador de todos los tiempos en su primer año como elegible.

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama 2026 se darán a conocer en la ceremonia “NFL Honors” que se realizará el próximo 5 de febrero en San Francisco, California.