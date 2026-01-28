Presentan la Edición 23 de la Carrera Zorros

El Club Atlas Chapalita se vistió de gala para la presentación oficial de la 23ª edición de la Carrera Zorros, un evento que se ha consolidado como un pilar del atletismo en la entidad. La competencia se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo , esperando congregar a cerca de tres mil corredores en un ambiente de fiesta y sana convivencia.

Víctor Flores Cosío, presidente del consejo directivo de Clubes Atlas, encabezó el anuncio destacando el valor emocional de esta entrega. “Esta edición es muy especial para nosotros, ya que es la última que se presenta durante nuestra administración. Nos emociona saber que será un éxito en un evento que nos une y refleja lo que somos: una gran familia rojinegra”, señaló el directivo.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

La actividad comenzará el sábado 28 de marzo con la Carrera Zorros Kids, una edición especial diseñada para 250 niños que competirán dentro de las instalaciones del club. El plato fuerte llegará el domingo 29 a las 06:30 horas, con disparos de salida para las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de partida y meta el emblemático club de la colonia Chapalita.

A la par de la justa recreativa, se celebrará el 10º Campeonato Jalisciense de 5k , avalado por la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, reafirmando el compromiso del club con el deporte de alto rendimiento.

La ceremonia de premiación se realizará a las 09:30 horas en el Campo 1 de futbol. En esta ocasión, se repartirá una bolsa de $50,000 pesos exclusivamente entre los ganadores de la distancia de 10 kilómetros. Asimismo, el Campeonato Jalisciense de 5k contará con una bolsa especial de $10,000 pesos para los tres primeros lugares afiliados.

Los inscritos recibirán un kit que incluye playera, medalla conmemorativa, hidratación, refrigerio y cronometraje con tecnología “My Laps” . Tras superar suspensiones históricas en 2009 y durante la reciente pandemia, la Carrera Zorros 2026 regresa para fortalecer la identidad y el espíritu deportivo de la ciudad.

EL INFORMADOR. J. ACOSTA.

SV