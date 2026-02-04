El pasado 3 de febrero, Tigres UANL, América y Pumas hicieron su presentación en el inicio de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Hoy toca el turno a Rayados de Monterrey. Te diremos qué plataformas transmitirán este el encuentro EN VIVO este miércoles.Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC; el equipo de las Águilas se impuso 2-1 al Olimpia en Honduras; mientras que el de los Canteranos fue humillado (4-1) por el San Diego FC.Hoy, el cuadro regio se presentan en la Concachampions frente al Xelajú MC en Guatemala.Monterrey viene de un empate a dos goles en casa contra los Xolos de Tijuana en el partido de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en donde se ubica en el sitio número seis con 4 goles en contra y con una sumatoria de siete puntos en la tabla general.En caso de ganar esta Primera Ronda, La Pandilla podría enfrentarse ante un connacional en Octavos de Final: Cruz Azul.¿Cuándo y dónde ver Rayados vs Xelajú MC EN VIVO en la Concachampions?* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de MéxicoCon información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF