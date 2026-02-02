La emoción rumbo a la Copa Mundial de 2026 ya se vive en México y una de las principales inquietudes entre los aficionados es saber cuándo el trofeo estará en Guadalajara, ciudad que forma parte del recorrido oficial del trofeo y que será una de las sedes del torneo. La respuesta llega con la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un tour internacional que llevará el máximo símbolo del futbol a distintas ciudades del mundo, incluida la capital jalisciense, antes de su inicio oficial el próximo verano.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentada por The Coca-Cola Company y la FIFA, llevará el emblemático galardón a 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. El objetivo es acercar el trofeo original a los aficionados en los meses anteriores al Mundial 2026, fortaleciendo la conexión con el torneo y generando una experiencia única para los seguidores del futbol.

Una gira internacional rumbo al Mundial 2026

El recorrido inició el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, y actualmente atraviesa Asia Central, despertando una alta expectativa internacional. En total, el trofeo visitará 30 federaciones miembro de la FIFA, antes de llegar a Norteamérica, donde se desarrollará una de las etapas más extensas y relevantes del tour, considerando que será la región anfitriona del Mundial 2026.

Esta gira no solo permite observar de cerca la Copa del Mundo, sino que también incluye activaciones especiales, experiencias interactivas y eventos diseñados para celebrar la historia y la pasión por el futbol en cada sede.

Guadalajara, una parada destacada rumbo al Mundial 2026

México será el primer país de Norteamérica en recibir el trofeo. La gira comenzará el 26 de febrero en la Ciudad de México y continuará con un total de once paradas en territorio nacional. Entre ellas, Guadalajara destaca como una de las sedes más valiosas, ya que la Copa del Mundo estará en la capital jalisciense del 28 de febrero al 2 de marzo.

Guadalajara no solo es una parada simbólica, sino una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026, torneo en el que albergará cuatro partidos oficiales . Su inclusión en la gira refuerza su papel protagónico dentro del evento deportivo más importante del planeta y reafirma su posición como una de las capitales del futbol en México.

Otras ciudades mexicanas y el recorrido en Norteamérica

Además de Guadalajara, la Copa del Mundo visitará otras ciudades del país como Monterrey, León, Veracruz, Querétaro, Puebla y Mérida, así como sitios emblemáticos como Chichén Itzá. En cada punto, los aficionados podrán vivir experiencias diseñadas para resaltar la identidad cultural y la histórica relación de México con el futbol.

Tras concluir su paso por México, el trofeo iniciará su recorrido por Estados Unidos el 24 de marzo en Los Ángeles, con 21 paradas que incluyen las 11 ciudades sede del Mundial 2026. Posteriormente, a partir del 10 de abril, la gira continuará en Canadá, comenzando en Vancouver y recorriendo siete ciudades, entre ellas Toronto, Montreal y Ottawa, consolidando el ambiente mundialista en toda la región.

El calendario del tour de la Copa de la FIFA

A lo largo de 75 días, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitirá a miles de aficionados convivir con el símbolo más emblemático del futbol. Coca-Cola, como socio histórico de la FIFA, mantiene los derechos exclusivos del tour y reafirma su compromiso de acercar el futbol y su trofeo a las comunidades de todo el mundo.

La gira del trofeo cumple 20 años en 2026 y, en ese periodo, ha reunido a más de cuatro millones de seguidores en 182 mercados internacionales, consolidándose como uno de los eventos promocionales más importantes del deporte global.

México

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

20 de marzo: Chichén Itzá

21 y 22 de marzo: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

Estados Unidos

24 y 25 de marzo: Los Ángeles

28 de marzo: Las Vegas

29 y 30 de marzo: San Francisco

1 de abril: Salt Lake City

4 de abril: Portland

5 y 6 de abril: Seattle

14 y 15 de abril: Chicago

17 de abril: San Luis

18 y 19 de abril: Kansas City

25 y 26 de abril: Dallas

28 y 29 de abril: Austin

30 de abril: San Antonio

2 y 3 de mayo: Houston

5 de mayo: Nueva Orleans

7 de mayo: Birmingham

9 y 10 de mayo: Miami

11 y 12 de mayo: Orlando

15 y 16 de mayo: Atlanta

21 de mayo: Filadelfia

30 y 31 de mayo: Boston

3 de junio: Nueva York-Nueva Jersey

Canadá

10 y 11 de abril: Vancouver

12 de abril: Calgary

13 de abril: Winnipeg

22 de mayo: Montreal

23 de mayo: Halifax

24 de mayo: Ottawa

25 y 26 de mayo: Toronto

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

OF

