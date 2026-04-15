Estadio Akron moderniza su cancha rumbo al Mundial 2026

El Estadio Akron continúa afinando detalles de cara a la Copa del Mundo, con una transformación clave en su terreno de juego: la instalación de un nuevo césped que ya cumple con los estándares internacionales exigidos por la FIFA.

Uno de los avances más importantes es la obtención de la certificación FIFA Quality Pro , un distintivo que avala que la cancha reúne las condiciones óptimas para la práctica del futbol profesional, garantizando aspectos como la firmeza del terreno, el bote del balón y la seguridad de los jugadores.

Como parte de esta renovación, el estadio realizó un cambio total de superficie, sustituyendo el tradicional césped de invierno por uno de verano, mucho más adecuado para las condiciones climáticas de Guadalajara.

Este nuevo tipo de césped está diseñado para soportar altas temperaturas y una mayor carga de partidos, lo que será fundamental durante el Mundial, donde los estadios deben mantener un nivel constante a lo largo de varias semanas de competencia.

El proyecto no se limita a un solo cambio. Dentro del plan rumbo a 2026, se contempla la transición hacia un césped híbrido , que combina pasto natural con fibras sintéticas, una tecnología utilizada en los principales escenarios del futbol internacional.

Este cambio será implementado a inicios de mayo. El sistema permite una mayor durabilidad, una mejor recuperación del campo tras los partidos y condiciones más uniformes durante todo el torneo.

Ahora, el inmueble tendrá su último examen con el cierre del campeonato de la Liga MX y la fase final, donde se buscará un control riguroso del campo para garantizar su calidad antes de la entrega oficial del estadio a la FIFA, la cual deberá realizarse en los días previos al arranque del Mundial.

SV