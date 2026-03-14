Como parte de las adecuaciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el Estadio AKRON ha comenzado a implementar cambios visibles en distintas zonas del inmueble , entre ellos la modificación en la ubicación de las bancas de los equipos.

En la previa del duelo de este sábado entre Chivas y Santos, se pudieron observar por primera vez las nuevas bancas del estadio rojiblanco. A diferencia de las anteriores, el nuevo diseño deja de lado la presencia de patrocinadores y presenta una estructura con bases en color negro y un material translúcido en la parte superior.

Además del cambio en su diseño, las bancas también fueron reubicadas dentro del estadio . Anteriormente se encontraban en una zona distinta del campo, pero ahora fueron colocadas más cerca del túnel de acceso al terreno de juego, por donde ingresan los futbolistas antes del inicio de los partidos.

Otra de las diferencias visibles es su tamaño, ya que el nuevo formato es más compacto y reducido, lo que las hace lucir más pequeñas en comparación con las que se utilizaban anteriormente.

Este ajuste responde a los lineamientos de operación y distribución de áreas que suelen aplicarse en torneos internacionales, donde se prioriza una cercanía directa con el acceso de los jugadores y una mejor organización del espacio en la zona técnica.

Las modificaciones forman parte de una serie de adecuaciones que el estadio estará realizando gradualmente como preparación para el máximo torneo del fútbol internacional. Con estos cambios, el inmueble continúa adaptándose a los estándares requeridos para albergar partidos de una Copa del Mundo .

Se espera que en los próximos meses continúen realizándose ajustes y mejoras en diferentes áreas del estadio como parte del proceso de modernización y adecuación rumbo al evento.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

SV