Este domingo 15 de marzo de 2026 tendrá el cierre perfecto de un fin de semana lleno de futbol alrededor del mundo. La jornada incluye actividad en Liga MX, con partidos que pueden mover la Tabla General, además de encuentros en Liga MX Femenil y en varias de las ligas más importantes de Europa como LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.Te compartimos el calendario de partidos del día, ordenado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde podrás seguir cada encuentro EN VIVO este domingo. Un menú largo, ideal para despedir la semana con futbol prácticamente desde la mañana hasta la noche.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF