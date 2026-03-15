Este domingo 15 de marzo de 2026 tendrá el cierre perfecto de un fin de semana lleno de futbol alrededor del mundo. La jornada incluye actividad en Liga MX, con partidos que pueden mover la Tabla General, además de encuentros en Liga MX Femenil y en varias de las ligas más importantes de Europa como LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Te compartimos el calendario de partidos del día, ordenado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas donde podrás seguir cada encuentro EN VIVO este domingo. Un menú largo, ideal para despedir la semana con futbol prácticamente desde la mañana hasta la noche.

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Querétaro | 17:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX |

América vs Mazatlán | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Pachuca | 11:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi |

Puebla vs Juárez | 13:10 | FOX One, Tubi |

Necaxa vs San Luis | 16:00 | ViX Gratis |

Tigres vs Querétaro | 20:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Mallorca vs Espanyol | 07:00 | SKY Sports |

Barcelona vs Sevilla FC | 09:15 | SKY Sports |

Real Betis vs Celta | 11:30 | SKY Sports |

Real Sociedad vs Osasuna | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester United vs Aston Villa | 08:00 | HBO MAX |

Nottingham Forest vs Fulham | 08:00 | FOX One, FOX |

Crystal Palace vs Leeds United | 08:00 | FOX One, Tubi |

Liverpool vs Tottenham | 10:30 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Hellas Verona vs Genoa | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Sassuolo vs Bologna | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Pisa Sporting Club vs Cagliari | 08:00 | Disney+ Premium |

Como 1907 vs AS Roma | 11:00 | Disney+ Premium |

Lazio vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Strasbourg Alsace vs Paris FC | 08:00 | FOX One |

Metz vs Toulouse | 10:15 | FOX One |

Le Havre AC vs O. Lyonnais | 10:15 | FOX One, FOX |

Rennes vs Lille | 13:45 | FOX One, FOX |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Werder Bremen vs Mainz 05 | 08:30 | SKY Sports |

Freiburg vs 1. FC Union Berlin | 10:30 | SKY Sports |

Stuttgart vs RB Leipzig | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

New England Revolution vs FC Cincinnati | 12:30 | Apple TV |

Vancouver Whitecaps vs Minnesota Utd. | 14:30 | Apple TV |

San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders | 17:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 15 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

AZ Alkmaar vs Heracles | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Feyenoord vs Excelsior | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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