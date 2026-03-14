Obed Vargas recibió su primera titularidad con el Atlético de Madrid desde su llegada al equipo, en la victoria por 1-0 de los colchoneros, en casa, contra el Getafe, en actividad de la Jornada 28 de LaLiga. El futbolista mexicano disputó 74 minutos este sábado 14 de marzo, después de tres compromisos ligueros sin actividad.

Así fue la actividad de Obed Vargas en su primera titularidad con el Atleti

Vargas tuvo una buena primera parte en el centro del campo y dentro del planteamiento de Diego Simeone como interior por derecha en una formación 3-5-1-1, manejando el balón y entendiéndose de forma positiva con Koke, el experimentado jugador y capitán rojiblanco. Obed completó 34 de 38 pases, tuvo éxito en los dos regates que intentó, recuperó tres balones y perdió solo dos, además de generar una oportunidad al ataque. Su mancha más grande de la tarde fue recibir la tarjeta amarilla poco antes de salir del campo.

El seleccionado mexicano, aun fuera de su posición, mostró madurez como uno de los encargados de darle salida a la pelota y construir desde atrás, con buen posicionamiento, para desplegar la ofensiva.

Para el Atlético de Madrid, el triunfo los deja con 57 puntos y les devuelve el tercer lugar de la clasificación que el Villarreal está cazando, a solo dos puntos de distancia después de esta jornada.

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