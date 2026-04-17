Esta era la fortuna de Alejandro Burillo Azcárraga, fallecido exdirectivo de la FMF

Alejandro Burillo Azcárraga, empresario mexicano, fundador de Grupo Pegaso, exdirectivo de la Federación Mexicana de Futbol y una figura clave en Televisa, falleció este miércoles 16 de abril a los 74 años de edad, como consecuencia del cáncer de piel que enfrentaba desde hace tiempo.

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Durante su trayectoria, Burillo Azcárraga logró consolidar distintos proyectos empresariales que no solo lo posicionaron como una de las figuras más influyentes en el deporte mexicano y la industria de las telecomunicaciones , sino que también le permitieron construir una fortuna millonaria.

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De Televisa a Grupo Pegaso: Así construyó su imperio empresarial

Alejandro era sobrino de Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, propietario y dirigente del poderoso conglomerado mediático Grupo Televisa, por lo que su incursión en la empresa fue natural y rápida, hasta convertirse en el segundo accionista más importante y vicepresidente ejecutivo de la compañía.

Además, formó parte del Consejo de Futbol del grupo; sin embargo, tras diversas diferencias con el heredero del imperio televisivo, Burillo Azcárraga dejó Televisa luego de vender su participación del 25% en la empresa por una cifra estimada en mil millones de dólares.

Después de su salida de la televisora, Alejandro continuó su camino como empresario independiente y fundó Grupo Pegaso, desde donde impulsó Pegaso PCS, uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía en ese momento.

Esta iniciativa de telefonía móvil revolucionó el esquema tradicional de cobro por minuto que dominaban empresas como Telcel, permitiendo una nueva forma de acceso a servicios móviles e internet desde el celular.

Sin embargo, el crecimiento tecnológico del país lo llevó a buscar una alianza estratégica que fortaleciera la marca, siendo la española Telefónica quien adquirió el control de Pegaso, consolidando así lo que hoy se conoce como Movistar.

Paralelamente, Burillo Azcárraga también fue propietario del club Atlante, donde aprovechó su experiencia en el ámbito deportivo, además de colaborar en proyectos como el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

¿De cuánto era la fortuna de Alejandro Burillo Azcárraga?

Aunque no existe una cifra pública exacta y gran parte de esta información no fue revelada oficialmente, distintas fuentes coinciden en que, al momento de su fallecimiento, Burillo Azcárraga mantenía un patrimonio multimillonario, sostenido por décadas de inversiones, crecimiento empresarial y diversificación de negocios.

Entre sus principales movimientos financieros destacan la compra del control total de Pegaso PCS, la adquisición del periódico Ovaciones por 25 millones de dólares y la inversión en la cadena Caribevisión en Estados Unidos, valuada en alrededor de 60 millones de dólares.

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Además, desde su creación, Grupo Pegaso llegó a adquirir al menos 30 empresas, así como infraestructura deportiva, clubes, propiedades en distintas partes del mundo e incluso un yate utilizado para actividades de buceo.

Debido a la diversidad de sus fuentes de ingreso y a la falta de datos públicos actualizados, no es posible calcular con precisión la cifra exacta de la fortuna que mantenía al momento de su muerte. Sin embargo, su legado empresarial confirma que fue uno de los hombres de negocios más influyentes de su generación, dejando una huella importante tanto en las telecomunicaciones como en el deporte y los medios de comunicación en México.

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