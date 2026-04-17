Chivas va por el triunfo y un nuevo récord en el AKRON ante Puebla

Chivas se prepara para recibir a Puebla este sábado en el Estadio AKRON con un doble objetivo: reencontrarse con la victoria tras el tropiezo de la jornada anterior y, al mismo tiempo, marcar un nuevo capítulo en su historia como local.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de una dura derrota en la Sultana del Norte, donde cayó 4-1 ante Tigres en el Estadio Universitario. Del otro lado, Puebla tampoco llega en su mejor momento, luego de perder 0-1 en casa frente a León.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el Apertura 2025 fue inusual, ya que el partido tuvo que aplazarse un día por la intensa lluvia en el Estadio Cuauhtémoc. Cuando finalmente se disputó, Chivas se impuso 0-2 con goles de Bryan González y Omar Govea.

En territorio rojiblanco, la última vez que se enfrentaron fue en el Clausura 2025, con victoria para Guadalajara por 1-0 gracias a una anotación de Erick Gutiérrez. Además, el historial reciente favorece claramente al Rebaño, que ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos ante los poblanos.

Más allá de los antecedentes, el foco también está en la racha que presume Chivas en casa. El AKRON se ha convertido en una fortaleza, con 210 días sin derrota y una seguidilla de 11 partidos invictos en liga, igualando lo logrado en 2017 bajo la dirección de Matías Almeyda.

De conseguir un resultado positivo ante Puebla, Guadalajara alcanzaría los 12 partidos invictos en casa, superando la marca de 2017 y estableciendo un nuevo récord para el club en torneos cortos.

Los números actuales superan aquellos registros. Mientras en 2017 se consiguieron seis triunfos y cinco empates, el equipo hoy suma nueve victorias y solo dos igualadas, mostrando una versión más sólida y efectiva.

Esa evolución también se refleja en las estadísticas: de los 16 goles a favor y 9 en contra de aquella racha, el Guadalajara ha pasado a 28 anotaciones y apenas 7 recibidas en la actualidad, cifras que lo colocan como la mejor ofensiva del torneo y refuerzan su candidatura al título.

MF