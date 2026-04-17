Los equipos que reinaron en el futbol mexicano antes de los Mundiales de 1970 y 1986

La llegada de la Copa del Mundo a nuestro país obligó a la Liga MX (entonces conocida como Primera División) a modificar drásticamente su calendario habitual. ¿El motivo principal? La FIFA exigía a los organizadores la disponibilidad total de los recintos deportivos, destacando colosos como el mítico Estadio Azteca en la capital y el Estadio Jalisco en Guadalajara.

Esto provocó que las ediciones de 1970 y 1986 las temporadas regulares sufrieran alteraciones sin precedentes. Las autoridades del balompié nacional crearon torneos cortos para mantener a los equipos en ritmo competitivo, justo mientras la Selección Mexicana y las grandes potencias mundiales se preparaban para disputar la máxima justa deportiva.

Lo interesante es conocer quiénes dominaron aquellos años, también considerando que nuestro país se prepara para albergar el torneo por tercera vez, y la fase regular del campeonato está por llegar a su final. ¿Quién será el campeón en el año del Mundial 2026?

México 1970: El dominio tapatío y el nacimiento de una Máquina

Durante la temporada regular 1969-1970 (se jugó de julio a diciembre de 1969), el formato tradicional coronó a un campeón indiscutible meses antes de que el balón mundialista rodara. Las Chivas se alzaron con el título de liga, demostrando su absoluto poderío en la liga local y llenando de orgullo a la afición de Jalisco.

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Sin embargo, para no dejar inactivos a los clubes durante el desarrollo del Mundial, los directivos organizaron el Torneo México 70. Este certamen especial se dividió en dos fases distintas y se jugó con una particularidad: los equipos no contaban con sus seleccionados nacionales.

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¿Quién aprovechó esta inmejorable oportunidad? El Cruz Azul. La escuadra cementera demostró que su época dorada estaba por comenzar, llevándose este torneo especial y sumando un trofeo oficial a sus vitrinas que cimentó su grandeza en la década de los setenta.

México 1986: Los primeros "torneos cortos" y la polémica

Dieciséis años después, la historia se repitió, pero con un formato de competencia aún más fragmentado. Para albergar el Mundial de 1986, la liga mexicana se dividió en dos torneos extraordinarios que hoy los expertos reconocen como los precursores de los torneos cortos actuales.

El primero de ellos fue el Torneo Prode 85. Con una duración exprés de apenas unos meses, el América logró coronarse tras una espectacular remontada en la final. Hasta el día de hoy, este título genera un acalorado debate sobre su validez, aunque los registros de la federación lo avalan como 100% oficial.

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Posteriormente, se disputó el Torneo México 86. En esta ocasión, los Rayados de Monterrey se consagraron campeones absolutos, bordando su primera estrella en el escudo tras vencer, curiosamente, al Tampico Madero en la gran final del certamen.

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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