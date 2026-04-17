Afición de Charros desea el título de la Serie del Rey

La afición de Charros de Jalisco, al igual que el equipo, tiene un objetivo claro: ser campeones de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. Luego de que los caporales pusieran la vara muy alta en la campaña anterior al quedarse muy cerca de conseguirla, sus fieles seguidores mantienen las expectativas por los cielos y, de acuerdo con la opinión en general, ven a un conjunto muy sólido, casi a la par que el que compite en la Liga Mexicana del Pacífico.

Históricamente, desde que la franquicia albiazul regresó de manera profesional en 2014, los Charros han destacado en el circuito invernal y ahí ya es costumbre ver a un conjunto ganador y dominador. Sin embargo, ahora Jalisco también está levantando la mano en la competencia veraniega para consolidar un proyecto triunfador, provocando una ilusión esperanzadora por los resultados que se han obtenido, por lo que la gente reconoce que desea ver a un conjunto como el que ha destacado en la LMP.

“A mí lo que más me ilusiona es que es un equipo joven que está sorprendiendo en esta liga, en la cual estamos con buen paso porque ya dominamos un segundo lugar y esperemos que este sea nuestro año. Considero que este equipo está más fuerte que el de invierno porque se realizaron muy buenas contrataciones y, sobre todo, que seguimos con Benjamín”, señaló el señor Julio César Muñoz.

“Tenemos que ser campeones. Este equipo ya se puede comparar con el de invierno porque está muy bien equipado, tenemos pitchers, cátchers, tenemos todo para ganar. La temporada pasada nos quedamos a nada y vamos a ganar la Serie del Rey este año”, aseguró la aficionada Rosalía Gómez.

Aunado a la ilusión de conseguir un histórico título en apenas su tercera temporada de regreso a la LMB, los seguidores a los Charros también destacaron el ambiente del estadio como un motivador para alentar de cerca a sus jugadores, ya que consideran que es un recinto familiar que ofrece diversas alternativas para divertirse y disfrutar del juego.

“A mí me gusta venir al Panamericano por su ambiente, es muy sano y familiar. No se compara con otro ambiente deportivo más que este, es muy sano”, agregó César Muñoz.

“Me encanta el equipo, me emociona todo. Desde Benjamín, los jugadores, el ambiente, todo. Disfruto mucho venir al estadio para apoyar a Charros de Jalisco, se siente muy seguro”, finalizó Rosalía.

MF