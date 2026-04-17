Durante la madrugada del jueves 16 de abril, Miguel Canto Solís, también conocido como el "Maestro", falleció a los 78 años de edad. El boxeador yucateco se convirtió en una leyenda en el estado luego de que fue el primer campeón mundial de boxeo nacido en esa entidad, al vencer —el 8 de enero de 1975 en Sendai, Japón— al local Shoji Oguma, en un combate dentro del peso mosca. Para algunos se trata del mejor deportista de la historia surgido de Yucatán.

El mote del "Maestro" lo ganó por poseer una finura especial en sus golpes al grado de que era considerado un artista sobre el cuadrilátero. El título mundial conseguido lo mantuvo durante más de cuatro años, sobreviviendo a 15 defensas exitosas, lo que lo situó entre los boxeadores más destacados del siglo XX en México, especialmente en su categoría.

Después de su exitosa carrera, se retiró a la edad de 34 años luego de perder por nocaut en nueve asaltos ante Rodolfo Colorina Ortega, el 24 de julio de 1982 en el Parque Carta Clara de Mérida. A partir de ahí, se convirtió en entrenador de boxeo; sin embargo, en un momento, las condiciones físicas y económicas no le permitieron seguir con su trabajo.

¿De qué murió Miguel Canto, leyenda del boxeo mexicano?

Desde hace años, Miguel Canto se había retirado de la vida pública y permanecía en su casa dentro del fraccionamiento Jardines de Miraflores, en la capital yucateca, bajo el cuidado de su esposa, Irma Rodríguez Lara.

El “Maestro” padecía una enfermedad neurológica crónico-degenerativa severa que le obligó a estar encerrado en su casa con atención médica especial y cuidados de enfermería. En 2019 debió ser operado por presentar hidrocefalia. La conclusión final causante del deceso de Canto no fue informada.

Perfil pugilista de Miguel Ángel Canto Solís

Nacimiento: Mérida.

Guardia: Derecha.

Peso: Mosca.

Récord como profesional: 61-9-4.

Victorias mediante la vía del nocaut: 15.

Debut como profesional: 5 de febrero de 1969.

Peleas efectuadas en México: 62.

Datos

15 defensas exitosas realizó de su cinturón mosca, una de las mejores marcas.

13 años de duración tuvo su laureada carrera como profesional.

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Con información de SUN

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OB