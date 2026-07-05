México vs Inglaterra: El precio irreal de los boletos para el Mundial 2030

El histórico cruce entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2030 ha desatado una locura financiera. Si soñabas con asistir al Estadio Ciudad de México, prepárate: los precios en reventa han alcanzado cifras que superan el valor de un automóvil de lujo.

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La expectativa por ver a la selección nacional en esta fase definitiva ha provocado un fenómeno sin precedentes. Las entradas oficiales de la FIFA se agotaron en tiempo récord, dejando a los aficionados a merced de un mercado secundario implacable.

Cifras que rompen récords en reventa

En el sitio oficial de reventa y plataformas externas, los costos han llegado a niveles congelantes. Las entradas más "accesibles" no bajan de los 72 mil pesos, reflejando la enorme demanda por presenciar este hito deportivo. Sin embargo, los asientos más exclusivos han roto cualquier límite lógico. Algunos boletos de categoría premium se acercan peligrosamente al medio millón de pesos, una cantidad irracional para un evento de esta naturaleza.

¿Por qué se disparó la demanda?

Este partido no es un encuentro cualquiera; representa la oportunidad dorada para que el conjunto azteca avance al anhelado quinto partido. El contexto deportivo y la jerarquía del rival europeo justifican, en parte, la desesperación del público. Además, el factor de la localía juega un papel crucial. Despedir la participación del recinto mundialista con un duelo de este calibre ha convertido el evento en el más codiciado del año.

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Las autoridades han recomendado extremar precauciones para evitar fraudes. La desesperación por conseguir un boleto es el escenario perfecto para las estafas digitales. Mientras unos pocos afortunados pagarán fortunas, la mayoría de los seguidores tendrán que conformarse con las transmisiones televisivas. El gobierno ya evalúa instalar pantallas gigantes para democratizar el acceso al partido.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS