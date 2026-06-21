Lamine Yamal saldrá este domingo como titular de España en el tercer partido del Grupo H contra Arabia Saudita por primera vez en la Copa Mundial 2026 tras recuperarse de una lesión muscular.

Pese al ingreso a la cancha del torneo de la FIFA, el extremo español no se encuentra disponible para jugar los 90 minutos de un encuentro en el que España necesita la victoria tras el empate ante Cabo Verde , en el que los europeos nada pudieron hacer a su favor contra la defensa de Vozinha en el arco.

España y su encuentro en busca de sumar cuatro puntos

Lamine Yamal ocupa el lugar de Ferrán Torres en un once titular en el que Luis de la Fuente hace tres cambios más: Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabián Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi.

El once de España lo forman: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

�� OFICIAL | Ya tenemos nuestro �������� ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026

Los europeos llegan obligados a ofrecer una mejor versión después de un estreno que dejó interrogantes sobre su funcionamiento. Sobre el papel, el encuentro luce disparejo. España continúa siendo considerada una de las candidatas para avanzar como líder de grupo y una de las selecciones señaladas entre las aspirantes al título mundial; sin embargo, su presentación en el torneo estuvo lejos de las expectativas generadas alrededor del equipo dirigido por Luis de la Fuente .

En su debut mundialista, España igualó 1-1 frente a Cabo Verde, un resultado que fue considerado una de las sorpresas de la primera jornada. Más allá del marcador, el rendimiento colectivo dejó sensaciones encontradas, ya que la selección ibérica tuvo dificultades para imponer condiciones frente a un rival que disputa apenas su primera Copa del Mundo.

La situación obliga ahora a La Roja a buscar la victoria para no comprometer sus aspiraciones dentro del sector. Un nuevo tropiezo podría complicar su camino rumbo a la siguiente ronda y aumentar la presión de cara a la última fecha de la fase de grupos.

España, sin garantías

Del otro lado estará una Arabia Saudita que llega motivada después de conseguir un resultado importante en su debut. Los dirigidos por Hervé Renard empataron 1-1 frente a Uruguay, una actuación que fortaleció sus aspiraciones de competir por uno de los boletos a la siguiente ronda.

La diferencia de planteles y antecedentes coloca a España como favorita para quedarse con la victoria, pero los resultados de la primera jornada han demostrado que en esta Copa del Mundo no existen garantías . En Atlanta, los europeos intentarán responder a las dudas generadas en su debut y dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

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FF