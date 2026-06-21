Felipe Calderón pide regalías de FIFA para... ¿el pato Merlín?

Felipe Calderón, expresidente de México durante el periodo 2006-2012 por el Partido Acción Nacional (PAN), pidió a la FIFA " mocharse " (cooperar) con regalías o un apoyo económico a la familia del pato Merlín, el embajador de la Ciudad de México durante la Copa Mundial 2026.

"Sí, muy bien. Llegó 'como un regalo', pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico", escribió Calderón en X, al responder a la publicación de la cuenta de FIFA World Cup 26 Mexico City que presentó a Merlín como embajador.

X / @FelipeCalderon

Reconocimiento sin beneficio

El exmandatario sostuvo que la FIFA, medios internacionales y otros actores están obteniendo beneficios con la imagen del pato Merlín, por lo que la popularidad no debería quedarse solo en reconocimiento.

"No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha educado, se quede después del Mundial sin otra opción que ayudarle a su mamá a vender agua en la calle. ¡Móchense!", afirmó Calderón, en una publicación que acumulaba más de 454 mil visualizaciones.

El pato Merlín es embajador de la Ciudad de México

La cuenta oficial de la ciudad sede había señalado el viernes que "el pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande", además de destacar que representa "una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana" y que "el alma chilanga también tiene plumas".

Merlín alcanzó notoriedad el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México , cuando fue visto con una camiseta de la selección mexicana junto a Cristian, uno de los hijos de Karla Gómez, mientras vendían agua y refrescos en calles bajo la lluvia en la capital mexicana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también invitó a Merlín y a su familia a una de sus "Mañaneras" en Palacio Nacional, al considerarlo un símbolo de la cultura mexicana durante el torneo internacional de la FIFA.

Karla Gómez afirmó que no le parece justo que empresas lucren "con el amor" y adelantó que iniciará el registro de la marca Merlín para abrir colaboraciones formales con empresas y cooperativas mexicanas, como Pascual Boing.

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FF