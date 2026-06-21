La segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece un duelo de gran importancia entre Nueva Zelanda y Egipto. Ambas selecciones afrontan este partido del Grupo G con la posibilidad de colocarse en una posición favorable rumbo a los dieciseisavos de final, en un sector donde ningún equipo ha logrado marcar diferencias.

El encuentro se disputará este domingo 21 de junio en el Estadio de Vancouver, escenario que recibirá a dos conjuntos que buscarán aprovechar la igualdad existente en la tabla. Para que no te pierdas ningún detalle, te compartimos el horario, la transmisión y toda la información para ver este partido en vivo.

¿Cómo llegan Nueva Zelanda y Egipto?

El Grupo G ha dejado uno de los panoramas más cerrados del torneo después de la primera jornada. Nueva Zelanda llega a este partido con un punto luego de empatar en su debut contra Irán, resultado que le permitió registrar dos goles a favor y dos en contra.

Del otro lado, Egipto también suma una unidad tras igualar en su presentación mundialista ante Bélgica. La selección africana abrió su participación con un empate en el que consiguió una anotación y recibió otra, manteniéndose en la pelea por los primeros puestos del sector.

Mientras tanto, Irán y Bélgica completan el grupo con las mismas cifras, al acumular un punto cada uno. Este escenario convierte a la segunda jornada en una oportunidad para comenzar a marcar diferencias y ganar terreno en la carrera por la clasificación a la fase de eliminación directa.

Dónde ver EN VIVO el partido Nueva Zelanda vs Egipto del Mundial 2026

El duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la Copa Mundial 2026, se disputará este domingo 21 de junio de 2026. El balón rodará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Vancouver de la ciudad del mismo nombre, en Canadá.

Para los aficionados en México, la transmisión de este compromiso estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de la plataforma de streaming que cuenta con los derechos del torneo.

Fecha y hora: Domingo 21 de junio, 19:00 horas

Domingo 21 de junio, 19:00 horas Estadio: Vancouver, Vancouver, Canadá

Vancouver, Vancouver, Canadá Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Nueva Zelanda y Egipto encaran un partido que puede influir directamente en el futuro del Grupo G. Con la clasificación todavía abierta y los cuatro equipos empatados, el resultado de este encuentro podría comenzar a delinear el panorama de cara a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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