La Selección de España dejó atrás las dudas que generó el empate ante Cabo Verde y recuperó terreno en el Grupo H de la Copa del Mundo al imponerse 4-0 a Arabia Saudita en el Estadio Atlanta, resultado que la colocó con cuatro puntos y dejó abierta la disputa por el liderato del sector de cara al partido frente a Uruguay en Guadalajara.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente tuvo un encuentro sin sobresaltos y dominó de principio a fin. La posesión, las llegadas y el control del juego fueron para el conjunto ibérico, que prácticamente no encontró resistencia por parte del cuadro saudí durante los más de 100 minutos de partido.

La ventaja llegó al minuto 10 por conducto de Lamine Yamal, quien aprovechó una jugada colectiva para abrir el marcador. El dominio español continuó y Mikel Oyarzabal amplió la diferencia al 21'. Tres minutos después, el mismo delantero volvió a aparecer para marcar el tercero y dejar encaminado el triunfo antes del descanso.

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Arabia Saudita no encontró la forma de responder. El conjunto asiático apenas pudo aproximarse al arco defendido por Unai Simón y se vio rebasado por el manejo del balón y la circulación de España, que mantuvo el ritmo durante la segunda mitad.

El cuarto tanto llegó al minuto 49. Un disparo de Marc Cucurella terminó desviándose en Hassan Altambakti, quien marcó en propia puerta para aumentar la diferencia en favor de los europeos. El marcador reflejaba lo que ocurría en el terreno de juego.

Luis de la Fuente aprovechó la ventaja para realizar modificaciones y administrar cargas de trabajo pensando en el cierre de la fase de grupos. I ncluso, Ferran Torres se hizo presente en los minutos finales con un remate que terminó en las redes, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar después de la revisión del VAR.

Con la victoria, España llegó a cuatro unidades y recuperó la tranquilidad tras el tropiezo en su presentación. Ahora, la clasificación y el liderato del Grupo H se definirán en Guadalajara, donde el conjunto español enfrentará a Uruguay en uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada.

Después de una primera fecha en la que las críticas se hicieron presentes, la selección española respondió con una actuación que le permitió volver a depender de sí misma. El siguiente paso será mantener ese funcionamiento frente a un rival sudamericano que también busca quedarse con la cima del grupo.

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MB