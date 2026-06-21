Con una actuación magistral y hambre de campeón, Marc Márquez se llevó la victoria en el circuito de Brno, un trazado con predominio de curvas hacia la derecha. El español dejó en segundo lugar al sorprendente japonés Ai Ogura, de Aprilia, mientras que su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, completó el podio.

Tras encontrarse a 102 puntos del liderato después del Gran Premio de Italia, el siete veces campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), ahora está a solo 40 unidades de Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) , luego de que el '93' ofreciera una auténtica exhibición en el Gran Premio Monster Energy de la República Checa. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) obligaron al vigente campeón a emplearse al máximo para conseguir los 25 puntos, pero ninguno pudo impedir que lograra una victoria que podría marcar un punto de inflexión en la lucha por el título de 2026.

Ogura realizó una arrancada soñada para hacerse con el liderato por delante de Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez. Sin embargo, el español lanzó un ataque sobre el italiano en la curva 3. La maniobra desestabilizó a Di Giannantonio a la salida de la curva y Bagnaia aprovechó la situación para adelantarlo también.

Poco después, Bagnaia volvió a pasar al ataque, esta vez sobre su compañero Marc Márquez en la curva 7. Fue una maniobra agresiva, pero limpia. Inmediatamente, 'Pecco' comenzó a presionar la rueda trasera Michelin de Ogura. El japonés se defendió bien, aunque en la segunda vuelta Bagnaia asaltó el liderato en la curva 10. Unas curvas más tarde, en la curva 13, Márquez siguió el movimiento de su compañero y adelantó también a la estrella de Trackhouse para colocarse segundo.

Bagnaia lideraba con medio segundo de ventaja sobre Márquez tras encadenar las vueltas rápidas de la carrera. Ogura estaba a 0.7 segundos del español, mientras que Pedro Acosta y Di Giannantonio acechaban desde la cuarta y quinta posición. Mientras tanto, Jorge Martín rodaba octavo, detrás de Diogo Moreira y Joan Mir, sin haber cumplido todavía sus dos penalizaciones de Long Lap.

En la vuelta 5, Martín completó su primera Long Lap, cayendo hasta la décima posición. Tras la segunda sanción, el '89' regresó a pista en la decimotercera plaza, justo detrás de Enea Bastianini.

Para la vuelta 10, Acosta ya se encontraba a 2.1 segundos de Ogura, mientras Di Giannantonio intentaba desesperadamente superar al piloto de KTM. En punta seguía Bagnaia, aunque Márquez estaba más cerca que en ningún otro momento de la carrera. Ogura, por su parte, permanecía a solo 0.8 segundos y, en la vuelta 11, firmó su mejor registro personal.

Bagnaia respondió de inmediato. El '63' marcó su mejor vuelta con un tiempo de 1:53.510, pero Ogura devolvió el golpe en el siguiente giro . El '79' estableció la vuelta rápida de la carrera a falta de ocho vueltas para el final, y entonces fue el turno de Márquez de aumentar la presión sin ceder en su empeño por la victoria.

El '93' parecía ahora el piloto más peligroso en la lucha por el triunfo. Y, efectivamente, el liderato cambió de manos en la curva 4. A partir de ahí, la incógnita era cómo responderían Bagnaia y Ogura. Márquez abrió rápidamente una ventaja de 0.6 segundos sobre el italiano, que comenzó a sentir el aliento del japonés sobre su rueda trasera. Ogura necesitaba adelantar cuanto antes si quería aspirar a su primera victoria en MotoGP, y eso fue exactamente lo que hizo. A cinco vueltas del final, lanzó un ataque tardío y efectivo para colocarse segundo.

Quedaban cuatro vueltas y Márquez aventajaba a Ogura por 0.8 segundos. A tres giros de la bandera a cuadros, la diferencia era de 0.7 segundos. El japonés era ligeramente más rápido, pero no lo suficiente para inquietar seriamente al español.

Fue una gran última vuelta del campeón. Márquez inició el giro final con 0.8 segundos de ventaja sobre Ogura, aunque el japonés redujo la diferencia a 0.5 segundos en el segundo sector. Estaba empujando al límite, pero no sería suficiente.

Una auténtica clase magistral de una de las mayores leyendas de este deporte . Eso fue lo que hizo falta para derrotar a Ogura, y Márquez lo consiguió para lograr su segunda victoria de la temporada, un resultado que reabre por completo esta apasionante lucha por el campeonato.

TOP 10

Di Giannantonio estuvo espectacular en las últimas vueltas, como demuestra la vuelta rápida que marcó en el giro final, aunque no le bastó para alcanzar el podio. Joan Mir completó el Top 5 para Honda HRC, consiguiendo su primer resultado dominical entre los cinco mejores de la temporada. Fermín Aldeguer fue sexto en la República Checa.

Tras haber estado hospitalizado el jueves debido a una enfermedad, la séptima posición de Raúl Fernández fue un gran resultado. Luca Marini superó a Jorge Martín por apenas 0.136 segundos en la lucha por la octava plaza.

El noveno puesto de Martín no fue el resultado que ni él ni Aprilia esperaban, incluso teniendo en cuenta las dos Long Lap, en un fin de semana para el olvido para la estructura oficial de Noale. Bastianini completó el Top 10.

La siguiente fecha llevará al campeonato a otro circuito legendario: Assen . La apasionante lucha por el título de MotoGP 2026 está más viva que nunca, con Bezzecchi y Aprilia obligados a reaccionar ante la creciente amenaza de Ducati y Marc Márquez.

RESULTADOS OFICIALES

Marc Márquez Ai Ogura Francesco Bagnaia Fabio Di Giannantonio Joan Mir Fermín Aldeguer Raúl Fernández Luca Marini Jorge Martín Enea Bastianini

SV