Egipto remonta ante Nueva Zelanda y consigue un triunfo clave en el Grupo G

Egipto remontó y derrotó 3-1 a Nueva Zelanda en el Estadio Vancouver para dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del Grupo G del Mundial 2026. El conjunto oceánico sorprendió en la primera mitad y tomó ventaja al minuto 15 gracias a un remate de cabeza de Finn Surman tras un tiro de esquina. Además, generó algunas oportunidades para ampliar la diferencia, pero se encontró con las intervenciones de Mostafa Shobier.

Tras el descanso, el encuentro cambió por completo. Egipto adelantó líneas, monopolizó la posesión y comenzó a acumular llegadas sobre la portería defendida por Crocombe. La insistencia tuvo recompensa al minuto 58, cuando Mostafa Zico igualó el marcador con un cabezazo. El dominio africano se mantuvo y Mohamed Salah culminó la remontada al 67' con una definición precisa dentro del área tras una asistencia del propio Zico.

Con Nueva Zelanda sin capacidad de reacción, los faraones sentenciaron el encuentro a ocho minutos del final. Trezeguet apareció en un tiro de esquina para conectar un remate de cabeza y establecer el definitivo 3-1. Egipto confirmó así una notable segunda mitad, en la que impuso condiciones de principio a fin para quedarse con tres puntos de enorme valor en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

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SV