Pumas hace oficial la incorporación de Esteban Solari

La incertidumbre ha llegado a su fin. Luego de varios días de expectativa, el Club Universidad Nacional oficializó la contratación de Esteban Solari como su nuevo director técnico de cara al torneo Apertura 2026.

El "Tano" asume el gran reto de comandar a la escuadra auriazul y ocupar el banquillo que dejó vacante Efraín Juárez, tras su polémica salida luego de caer en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Un viejo conocido regresa a casa

A través de sus redes sociales, la directiva de Pumas le dio la cálida bienvenida a su nuevo director técnico, despejando así todos los rumores que rondaban a la institución.

"El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. ¡Bienvenido a casa, Esteban Solari!" , compartió el equipo en su comunicado.

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El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw— PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

La institución destacó también su trayectoria internacional, recordando que ya sabe lo que es defender estos colores, pues en su etapa como futbolista universitario (2007-2008) dejó un grato recuerdo en la afición al registrar 25 goles y dos asistencias en 40 partidos disputados.

Su paso reciente y el nuevo proyecto

Solari asume este compromiso tras un breve periodo al frente de los Tuzos del Pachuca, equipo al que dirigió durante 23 encuentros con un saldo positivo de 13 triunfos, cuatro empates y seis descalabros. Como dato curioso, en su único torneo completo con la escuadra hidalguense, fue eliminado en las semifinales precisamente a manos de Pumas.

Para este nuevo ciclo, la directiva apostó por un proyecto a mediano plazo: el "Tano" firmó un contrato por dos años, garantizando su permanencia en el banquillo por lo menos durante los próximos cuatro torneos de la Liga MX.

Manos a la obra

Con experiencia previa en equipos como Johor Darul Takzim (Malasia), Everton (Chile), Godoy Cruz (Argentina) y Pachuca, este será el quinto club en la carrera de Solari como director técnico.

Se tiene contemplado que esta misma semana el estratega argentino reporte en las instalaciones de La Cantera para arrancar de inmediato con los trabajos de pretemporada, evaluar a la plantilla y comenzar a planear la estrategia para buscar el ansiado título en el Apertura 2026.

SV