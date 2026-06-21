La Selección Colombia continúa preparando su próximo compromiso y, desde el cuerpo técnico, Luis Amaranto Perea dejó claro que el equipo deberá afrontar con cautela el duelo frente a la República Democrática del Congo, una selección que combina fortaleza física, orden táctico y jugadores con experiencia en el futbol europeo .

El auxiliar técnico destacó las características del rival y advirtió que Colombia tendrá que estar concentrada durante todo el encuentro para neutralizar sus principales armas, especialmente por la calidad de sus futbolistas y su capacidad para hacer daño en las transiciones ofensivas .

"Es un equipo que defiende bien, es un equipo, creo que mucho más físico que el de Uzbekistán, e inclusive mucho más técnico. Insisto, sus jugadores, muchos de ellos llevan mucho tiempo jugando en Europa y esto hace que haya que tener mucho cuidado. Ya vimos lo que pasó con Portugal, que no solamente defienden bien, sino que en la contra son muy fuertes", reveló.

Luis Amaranto Perea dejó claro que el equipo deberá afrontar con cautela el duelo frente a la República Democrática del Congo. EL INFORMADOR / A. Olivarez

Colombia encara a RD Congo con confianza tras debut

Perea explicó que el trabajo de los próximos días estará enfocado en encontrar la mejor estrategia para reducir el impacto de las fortalezas congoleñas y, al mismo tiempo, explotar los aspectos en los que Colombia puede marcar diferencias.

"Así que, bueno, seguiremos trabajando el partido para minimizar las posibles fortalezas de ellos y sacar ventaja de nuestras, digamos, fortalezas también", agregó.

Asimismo, el exdefensor resaltó el nivel individual de varios integrantes del plantel africano, muchos de ellos vinculados a clubes de Francia, España e Inglaterra . No obstante, señaló que el triunfo conseguido en la primera presentación le permite a Colombia encarar este reto con mayor confianza.

"El Congo quizás un equipo con jugadores, sobre todo en Francia, alguno en España y en Inglaterra, mucha calidad. Pero lo importante es que ya nosotros superamos ese primer partido y esto nos da un problema más de confianza", concluyó.

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FF