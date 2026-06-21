La Selección Mexicana cerró su estancia en Guadalajara con una victoria por la mínima diferencia sobre Corea del Sur y, tras el resultado tan significativo, recibió el respaldo y la despedida del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien destacó el orgullo que representó para el estado albergar al combinado nacional durante esta Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

Luego del triunfo de 1-0 conseguido en el Estadio Guadalajara, el mandatario jalisciense utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de reconocimiento al Tricolor y agradecer la presencia del equipo en territorio tapatío.

"Recibir a @miseleccionmx en Jalisco ha sido un verdadero orgullo para todas y todos.

X / @PabloLemusN

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"Aquí siempre tendrán una afición que los respalda y un estado que los recibe con los brazos abiertos.

Gracias por entregarlo todo en la cancha y por hacernos vibrar con el corazón puesto por México. Jalisco siempre será su casa", expresó Lemus.

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La escuadra dirigida por Javier Aguirre sumó tres puntos valiosos al imponerse a Corea del Sur en un partido intenso, resultado que confirmó a sus dirigidos como líderes del Grupo A. El encuentro unió a una gran cantidad de seguidores mexicanos que hicieron sentir el respaldo al equipo no solo en las tribunas del Estadio Guadalajara, sino también en toda la capital jalisciense .

La despedida de Pablo Lemus reflejó el vínculo que se generó entre la afición local y la Selección Mexicana durante su estancia en la entidad. Ahora, el conjunto tricolor continuará su camino en el Mundial enfrentando a República Checa en el Estadio Ciudad de México, pero con el recuerdo del apoyo recibido en Guadalajara, una sede que volvió a demostrar su capacidad para albergar eventos de talla internacional.

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FF