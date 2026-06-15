Charros cae ante Diablos en el arranque de la serie en la Ciudad de México

Los Charros de Jalisco iniciaron con el pie izquierdo su gira por la Ciudad de México al caer por marcador de 5-2 ante los Diablos Rojos del México en el primer juego de la serie realizado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La novena jalisciense sigue sin encontrar la fórmula para frenar a la poderosa ofensiva escarlata, que volvió a imponer condiciones desde los primeros innings y aprovechó cada oportunidad para construir una ventaja que resultó definitiva. Ni siquiera Kurt Heyer, uno de los abridores más consistentes de Charros durante la presente temporada, logró contener a los locales.

El derecho trabajó cinco entradas completas, permitió ocho imparables y cuatro carreras, además de recetar cuatro ponches. Los Diablos comenzaron a hacer daño en la segunda entrada cuando Franklin Barreto conectó un sencillo productor que impulsó dos carreras para abrir el marcador. Posteriormente, Julián Ornelas amplió la ventaja con un cuadrangular solitario para hacer sentir su poderío en la capital.

El ataque escarlata mantuvo la presión y volvió a sumar en el sexto episodio. Barreto apareció nuevamente con un elevado de sacrificio para remolcar una carrera más y colocar el juego cuesta arriba para los visitantes.

Mientras tanto, el abridor de los Diablos, Ricardo Pinto, tuvo una actuación dominante desde el montículo. El venezolano lanzó seis innings en blanco, limitó a Charros a únicamente tres imparables y ponchó a seis bateadores para mantener controlado el encuentro durante gran parte de la noche.

Despertar tardío albiazul

La reacción jalisciense llegó hasta el octavo rollo . Con Jimmy Yacabonis en la loma, los Charros aprovecharon algunos lanzamientos erráticos para congestionar las bases. Kyle Garlick produjo la primera carrera de los albiazules con un rodado que permitió anotar a Yadiel Hernández, quien hizo su debut con la organización tapatía. Minutos después, Irving López conectó un sencillo remolcador para acercar a los visitantes 4-2 y alimentar la esperanza de una posible remontada.

Sin embargo, la respuesta de los Diablos fue inmediata. En la parte baja del mismo capítulo, Elkin Alcalá no pudo colgar el cero y Rio Ruiz produjo una carrera con elevado de sacrificio que permitió a Julián Ornelas cruzar el plato por tercera ocasión en la noche, sellando así el resultado definitivo.

Con este resultado, Charros inicia la serie con desventaja y buscará reaccionar este martes 16 de junio cuando vuelva a enfrentar a los Diablos Rojos del México a partir de las 19:00 horas, en un duelo donde intentará igualar la confrontación y romper con la hegemonía escarlata.

NG