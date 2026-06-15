En un encuentro disputado en el Estadio Los Ángeles, Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en su presentación dentro del Grupo G del Mundial 2026 , resultado que dejó abierta la pelea por los primeros puestos del sector.

El compromiso contó con presencia mexicana en el arbitraje, ya que el silbante fue el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien tuvo una actuación discreta y mantuvo el control de un partido que por momentos se jugó con gran intensidad.

Nueva Zelanda fue el primero en golpear gracias a una destacada actuación de Elijah Just. El atacante abrió el marcador apenas al minuto 7 y volvió a aparecer al 54 para devolverle la ventaja a su selección cuando el encuentro se encontraba empatado. Del lado iraní, la reacción llegó por conducto de Ramin Rezaeian, quien igualó las acciones al minuto 32, mientras que Mohammad Mohebi marcó el 2-2 definitivo con un remate de cabeza al 64.

Los miles de aficionados presentes disfrutaron de un partido dinámico y con constantes llegadas en ambas áreas. Irán tuvo varios momentos de dominio , incluyendo un disparo de Mehdi Taremi que se estrelló en el poste durante la primera mitad, mientras que los oceánicos aprovecharon los espacios para generar peligro mediante rápidos contragolpes.

En los minutos finales, la selección iraní se volcó al ataque en busca de la remontada y generó varias oportunidades para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, la defensa neozelandesa resistió la presión y logró conservar el empate, dejando a ambas selecciones con una unidad tras su debut en la Copa del Mundo.

SV