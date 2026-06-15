Hoy lunes 15 de junio, el Estadio de Atlanta albergó un partido sin precedentes en el Grupo H del Mundial 2026. La Selección de España se enfrentó contra Cabo Verde, una nación que no solo debutó en el torneo, sino que acaparó la atención mundial luego del empate que nadie vio venir y donde la figura fue, sin duda, el portero Vozinha. Los aficionados del futbol buscan emocionados información sobre este archipiélago africano, convirtiéndolo en uno de los temas virales del día. Mientras los dirigidos por Luis de la Fuente intentaron asegurar los tres puntos, los "Tiburones Azules" salieron del campo respaldados por la simpatía internacional que creció conforme avanzaron los minutos del encuentro.

Cabo Verde, según detalla la Enciclopedia Britannica, consta de 10 islas volcánicas situadas a 620 kilómetros de la costa de Senegal. Curiosamente, su población de aproximadamente 500 mil habitantes es superada por su diáspora: hay más caboverdianos viviendo en el extranjero que en el propio país. Además, su cultura mezcla influencias africanas y portuguesas, destacando la morna, un género musical melancólico popularizado por la legendaria Cesária Évora. Aquí te contamos los principales datos geográficos del país que, en este momento, acapara la atención del mundo del futbol. En esta nota te contamos algunos datos sobre lo que nadie te dice sobre el país tendencia de las últimas horas.

¿Dónde está Cabo Verde, el país?

Como ya se mencionó, Cabo Verde es una nación insular ubicada en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Su nombre deriva del cabo más occidental del continente africano, situado en Senegal. El país está conformado por un archipiélago de diez islas volcánicas y varios islotes, divididos en dos grupos principales: las islas de Barlovento, al norte, y las de Sotavento, al sur. Su capital es Praia, localizada en la isla de Santiago.

Desde el punto de vista geográfico, Cabo Verde presenta una gran diversidad de paisajes. Las islas orientales se caracterizan por tener terrenos más planos y áridos, mientras que las occidentales destacan por sus formaciones montañosas y escarpadas. En la isla de Fogo se encuentra el Pico do Fogo, un volcán activo que constituye el punto más alto del país, con una altitud de 2 mil 829 metros sobre el nivel del mar. El clima es generalmente moderado, aunque predominan las condiciones secas y las precipitaciones son escasas, factores que históricamente han influido en la agricultura y el abastecimiento de agua.

La población caboverdiana es mayoritariamente mestiza, resultado de la mezcla entre pueblos africanos y europeos ocurrida a lo largo de varios siglos. Esta herencia ha dado lugar a una identidad cultural propia, enriquecida también por influencias de otras comunidades que se establecieron en el archipiélago, como comerciantes sefardíes. La estabilidad política y el fuerte sentido de identidad nacional son algunos de los rasgos que distinguen a esta nación africana.

¿Cuál es el idioma oficial de Cabo Verde?

En el ámbito lingüístico, el portugués es el idioma oficial y se emplea en la administración pública, la educación y otros espacios formales. Sin embargo, el criollo caboverdiano, conocido localmente como Crioulo, es la lengua nacional y la más utilizada en la vida cotidiana por la mayoría de la población. Este idioma refleja la combinación de las raíces africanas y portuguesas que han marcado la historia del país.

ESTA es la religión principal de Cabo Verde

En cuanto a la religión, la mayoría de los habitantes profesa el catolicismo . No obstante, muchas manifestaciones religiosas incorporan elementos de tradición africana, especialmente durante las festividades dedicadas a los santos patronos. Estas celebraciones suelen estar acompañadas de música, danzas y procesiones que forman parte del patrimonio cultural de Cabo Verde.

¿Cómo es la economía de Cabo Verde?

A pesar de contar con recursos naturales limitados y enfrentar desafíos derivados de la escasez de agua y las sequías recurrentes, Cabo Verde ha impulsado una transformación económica basada en el desarrollo del sector servicios, el comercio, el transporte y el turismo. Asimismo, las remesas enviadas por la numerosa diáspora caboverdiana representan una fuente importante de ingresos para el país. En los últimos años, también ha apostado por el aprovechamiento de energías renovables, particularmente la eólica y la solar, como parte de sus estrategias de desarrollo sostenible.

El jugador de Cabo Verde que alguna vez formó parte de la Liga MX

¿Recuerdas a Djaniny Tavares? Este futbolista originario de Cabo Verde llegó a Santos Laguna y terminó haciendo historia: no solo ganó dos títulos de la Liga MX (2015 y 2018), sino que en 2018 se convirtió en el primer futbolista africano en ser campeón de goleo en México. Era impresionante verlo jugar; tenía una potencia física que simplemente no podías frenar. Para muchos aficionados laguneros y de la liga en general, se volvió un personaje de culto, de esos que cuando los ves jugar sabes que en cualquier momento te van a regalar una genialidad.

Y si bien el futbolista no forma parte de la Selección de Cabo Verde, él y todas las personas de su país deben estar felices de que su equipo debutó este día en una Copa del Mundo, hizo un gran papel y consiguió su primer punto ante uno de los favoritos para ser campeón.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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