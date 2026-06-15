México tendrá hasta tres cambios en su alineación ante Corea del Sur

La Selección Mexicana de futbol se prepara para un crucial enfrentamiento contra Corea del Sur, un partido que, según lo expresado por el técnico coreano, definirá la primera posición del grupo .

Ante este escenario, se anticipan cambios significativos en la alineación del equipo dirigido por Javier Aguirre, con la posibilidad de hasta tres o cuatro modificaciones respecto al último encuentro.

Ajustes en la defensa y el mediocampo

Uno de los cambios obligados y ya confirmados es la entrada de Edson Álvarez en lugar de César Montes , quien fue expulsado.

La situación de Edson Álvarez ha generado debate, ya que, aunque es un jugador experimentado y capitán, su ritmo futbolístico es una preocupación, habiendo jugado solo 16 partidos en la temporada con un promedio de 64 minutos por encuentro.

A pesar de esto, el "Vasco" Aguirre ha decidido que Edson será el central , una decisión que se tomó desde el día del partido.

Además de Edson, se especula con la posible entrada de Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes en la lateral derecha. Reyes, sin embargo, podría ser una opción de emergencia en la central si fuera necesario defender.

Otra de las dudas en el mediocampo es la inclusión de Gil Mora , quien ha mostrado una mejora constante, en lugar de Brian Gutiérrez. Se menciona que Gutiérrez se mostró más nervioso que Fidalgo, quien tiene más temple y experiencia.

La discusión sobre la posición de Edson Álvarez también se extiende a si debería jugar como central o contención , con algunos panelistas sugiriendo a Israel Reyes o incluso a Romo como centrales en lugar de Edson, manteniendo a Reyes como lateral derecho. Otros proponen a Romo y Lira como contenciones, con Mora como cambio.

El ataque se mantiene, pero el césped es clave

En la línea de ataque, la información disponible sugiere que Javier Aguirre mantendrá a Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones . A pesar de las especulaciones y la posibilidad de variantes, hasta el momento, estos tres jugadores se perfilan como titulares.

Se ha destacado el buen desempeño de Quiñones y Erik Lira en el partido anterior , lo que refuerza la idea de mantener la base del equipo.

Un factor crucial que podría influir en el desarrollo del partido es el estado del césped. La Selección Mexicana ha estado entrenando en una cancha de césped bermuda, idéntica a la del Estadio de Guadalajara , donde se jugará el encuentro.

Esta decisión se tomó porque el césped bermuda es más duro y rápido que el césped híbrido del Estadio Ciudad de México, que es más alto.

La diferencia en la altura del pasto (17 mm en Guadalajara frente a 22-23 mm en el Azteca) y la altitud de la Ciudad de México, donde el balón se comporta de manera diferente, obligará a los jugadores a adaptarse a un control de balón distinto.

La Selección de Corea, al estar en Guadalajara, podría haberse adaptado mejor a estas condiciones, lo que añade un elemento de incertidumbre al partido. La remodelación del centro de alto rendimiento, que incluyó la construcción de la cancha de bermuda, costó más de 380 millones de pesos , provenientes de la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA, lo que subraya la importancia de estos detalles en la preparación.

El partido contra Corea del Sur no solo es importante por la clasificación, sino también por la ventaja de jugar dos partidos más de eliminación directa en el Estadio Ciudad de México si se logra el primer lugar del grupo, evitando así un posible viaje a Los Ángeles.

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