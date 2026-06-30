Erling Haaland está acaparando las conversaciones del Mundial 2026 gracias a su impresionante capacidad goleadora y su imponente físico. Si has visto su nombre en redes sociales y te preguntas quién es el futbolista noruego del que todos hablan, aquí te contamos por qué se ha convertido en una de las grandes figuras del torneo.

Con goles, récords y actuaciones decisivas, Erling Braut Haaland ha llevado a Noruega a ilusionarse en su regreso a una Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en uno de los jugadores más virales de la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Su rendimiento dentro de la cancha y sus características físicas han despertado el interés de aficionados que apenas comienzan a conocer a una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

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¿Quién es Erling Haaland y por qué todos hablan de él?

Erling Braut Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, mientras su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en el fútbol inglés. Aunque nació en territorio británico, creció en Noruega y decidió representar a la selección nacional de ese país a nivel internacional.

Actualmente juega como delantero del Manchester City, club con el que se ha consolidado como uno de los atacantes más letales del planeta gracias a su potencia física, velocidad y extraordinaria capacidad para definir frente al arco.

Durante el Mundial 2026, Haaland ha llamado la atención por convertirse en el referente ofensivo de Noruega y por aparecer constantemente entre los máximos goleadores del torneo, lo que ha disparado su popularidad en redes sociales y buscadores de internet.

La impresionante estatura que lo convierte en un delantero difícil de detener

Uno de los aspectos que más sorprende a quienes descubren a Haaland es su físico.

El delantero mide 1.95 metros, una característica que le permite dominar el juego aéreo, proteger el balón y competir físicamente con prácticamente cualquier defensa del mundo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que esa estatura está acompañada de una velocidad poco común para un jugador de su tamaño.

Esa combinación de fuerza, potencia y aceleración explica por qué muchos especialistas lo consideran uno de los delanteros más completos de la actualidad.

De promesa juvenil a estrella del fútbol mundial

La historia de Haaland comenzó desde muy joven.

Debutó como futbolista profesional con el Bryne FK cuando apenas tenía 15 años. Posteriormente pasó por el Molde FK, donde continuó desarrollando su talento antes de dar el salto al fútbol internacional. Más tarde brilló con el RB Salzburg, el Borussia Dortmund y finalmente el Manchester City, equipo con el que terminó de consolidarse entre los mejores goleadores del planeta.

Su explosión internacional ocurrió en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, donde anotó nueve goles en un solo partido frente a Honduras, una marca histórica para ese torneo que comenzó a colocar su nombre entre las grandes promesas del fútbol internacional.

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El Mundial 2026 impulsa todavía más su fama

Aunque Haaland ya era una figura reconocida por sus actuaciones en clubes europeos, el Mundial 2026 ha servido para que millones de aficionados conozcan por primera vez al delantero noruego.

Sus goles en los primeros encuentros del torneo y el protagonismo que ha tenido con la selección escandinava lo han convertido en uno de los jugadores más comentados de la Copa del Mundo. Además, Noruega ha sorprendido por su nivel competitivo tras regresar a un Mundial después de varios años de ausencia.

Su capacidad para aparecer en los momentos importantes ha provocado comparaciones con otras figuras del torneo como Kylian Mbappé, ya que ambos han protagonizado algunos de los duelos más esperados de la competencia.

Más allá de los goles: disciplina y preparación

Además de sus condiciones futbolísticas, Haaland también ha llamado la atención por los hábitos que mantiene fuera del terreno de juego.

El delantero ha explicado en distintas ocasiones que presta especial atención al descanso, la recuperación física y la meditación como parte de su preparación para mantenerse al máximo nivel competitivo. Estos hábitos forman parte de la rutina que lo ha llevado a destacar entre la élite del fútbol internacional.

Datos rápidos sobre Erling Haaland

Si todavía no conocías al delantero noruego, estos son algunos de los datos más importantes sobre él:

Nombre completo: Erling Braut Haaland.

Fecha de nacimiento: 21 de julio de 2000.

Lugar de nacimiento: Leeds, Inglaterra.

Selección: Noruega.

Club: Manchester City.

Posición: Delantero.

Estatura: 1.95 metros.

Récord destacado: Anotó nueve goles en un partido del Mundial Sub-20 de 2019.

¿Por qué Haaland se volvió viral?

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La respuesta combina varios factores: sus goles, su espectacular físico, el regreso de Noruega a los primeros planos del fútbol internacional y el impacto que generan sus actuaciones en un torneo seguido por millones de personas.

Cada anotación, celebración y participación del delantero ha impulsado conversaciones en redes sociales, mientras que sus actuaciones continúan alimentando el debate sobre si puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Con apenas 25 años, Haaland ya es considerado uno de los delanteros más importantes del planeta y una de las figuras que marcarán el presente y el futuro del fútbol internacional.

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