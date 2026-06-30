¿Lloverá en México vs. Ecuador? Pronóstico del tiempo en CDMX para esta noche de martes 30 de junio

Las selecciones de México y Ecuador disputarán esta noche su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, la histórica localía del Tri en la capital del país que agrega factores geográficos y climáticos que pueden incidir en el juego. Si bien el apoyo incondicional en las tribunas y la altitud de la Ciudad de México podrían colaborar al buen futbol, las lluvias podrían presentarse e influir en el estado de la cancha y la movilidad de los aficionados que asistan al Coloso de Santa Úrsula.

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las previsiones detalladas de la plataforma especializada Meteored, la jornada de este martes 30 de junio en el Valle de México estará fuertemente influenciada por la temporada de lluvias y el ingreso de canales de baja presión. Durante la mañana y hasta el mediodía, se anticipa un ambiente templado a cálido con nubosidad dispersa y temperaturas que rondarán los 24 grados Celsius. Sin embargo, la dinámica atmosférica sufrirá una alteración drástica conforme avance la tarde, dando paso a un escenario mucho más inestable.

A partir de las 16:00 horas, los modelos de predicción numérica señalan que la probabilidad de precipitación en las distintas alcaldías de la capital comenzará a elevarse de manera sostenida. Este fenómeno responde a la entrada de humedad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, combinada con los efectos del calentamiento diurno. Los análisis técnicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierten que el pico máximo de inestabilidad se registrará precisamente en la franja horaria que antecede y acompaña el inicio del evento deportivo, con probabilidades de lluvia que superan el 70 por ciento.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo al partido eliminatorio ante Ecuador. SUN/V. Rosas

Condiciones específicas durante el partido (19:00 a 21:00 horas)

Para el bloque horario en el que se desarrollará el partido entre México y Ecuador, se esperan las siguientes condiciones:

19:00 horas (Silbatazo inicial): Al momento del arranque, los radares meteorológicos anticipan una probabilidad de lluvia del 75 por ciento sobre el sur y centro de la Ciudad de México. La temperatura estimada descenderá a los 18°C, acompañada de un porcentaje de humedad relativa que podría alcanzar el 80 por ciento. Las previsiones de Meteored sugieren la presencia de nubes de gran desarrollo vertical, lo que mantiene latente el riesgo de chubascos fuertes acompañados de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, un factor que tanto los cuerpos técnicos como los aficionados deberán tomar en cuenta.

20:00 horas (Medio tiempo): Para las 20:00 horas, coincidiendo con el descanso y el arranque de la parte complementaria, las proyecciones muestran una ligera tendencia hacia la estabilización de los núcleos de tormenta más severos. No obstante, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 60 por ciento, presentándose en forma de lluvia moderada a ligera. El termómetro marcará alrededor de 16°C, y se espera que el viento sople con rachas de entre 10 y 20 kilómetros por hora, lo que acentuará la sensación térmica de frescura en las gradas del recinto mundialista.

21:00 horas (Cierre del encuentro): Hacia las 21:00 horas, momento en el que se perfilará el cierre del encuentro y la salida de los espectadores, el potencial de precipitación disminuirá hasta un 40 por ciento, dando paso a lloviznas intermitentes o cielos mayormente nublados sin lluvia activa. A pesar de esta mejoría en las condiciones atmosféricas, el césped del estadio y las principales vías de acceso ya habrán acumulado el agua de las horas previas. Esto mantendrá el ambiente bastante húmedo y exigirá precaución adicional para la movilidad de los asistentes.