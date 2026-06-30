Djokovic sobrevive al susto y avanza en Wimbledon

Novak Djokovic sufrió para derrotar al chino Yibing Wu por 6-4,5-7, 6-4 y 6-4, quien le puso contra las cuerdas y fue capaz de arrebatarle un set, pero acabó sucumbiendo ante el talento del ganador de 24 Grand Slams.

En una batalla de más de tres horas, Djokovic, a sus 39 años y en la recta final de su carrera, volvió a mostrar el carácter que le ha caracterizado durante su larga trayectoria, llena de éxitos y victorias gloriosas.

Aunque sobre el papel, se predecía un debut sencillo y fácil para el siete veces en suelo británico, fue todo lo contrario. Wu, en su segunda participación en Wimbledon, salió a la pista con descaro y sin miedo a nada.

El duelo comenzó de la mejor manera para el serbio, con un break en el juego inaugural. A pesar de ello, el chino avisó de lo duro que iba a ser el encuentro al tener a su favor dos bolas de break en el décimo juego que no pudo aprovechar.

En el tercer set, la contienda continuó, con ambos tenistas poniendo a buen recaudo su saque y sin conceder ningún atisbo de oportunidad al rival.

El siguiente rival del serbio será el griego Stefanos Tsitsipas.