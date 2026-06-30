Martes, 30 de Junio 2026

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Djokovic sobrevive al susto y avanza en Wimbledon

El ex número uno del mundo tuvo que exigirse durante más de tres horas para imponerse al chino Yibing Wu , que le arrebató un set y lo llevó al límite antes de ceder en el tramo final

Por: EFE

Novak Djokovic. El siete veces campeón del torneo respondió con su habitual temple para mantenerse en la competencia. EFE

Novak Djokovic. El siete veces campeón del torneo respondió con su habitual temple para mantenerse en la competencia. EFE

Novak Djokovic sufrió para derrotar al chino Yibing Wu por 6-4,5-7, 6-4 y 6-4, quien le puso contra las cuerdas y fue capaz de arrebatarle un set, pero acabó sucumbiendo ante el talento del ganador de 24 Grand Slams.

En una batalla de más de tres horas, Djokovic, a sus 39 años y en la recta final de su carrera, volvió a mostrar el carácter que le ha caracterizado durante su larga trayectoria, llena de éxitos y victorias gloriosas.

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Aunque sobre el papel, se predecía un debut sencillo y fácil para el siete veces en suelo británico, fue todo lo contrario. Wu, en su segunda participación en Wimbledon, salió a la pista con descaro y sin miedo a nada.

El duelo comenzó de la mejor manera para el serbio, con un break en el juego inaugural. A pesar de ello, el chino avisó de lo duro que iba a ser el encuentro al tener a su favor dos bolas de break en el décimo juego que no pudo aprovechar.

En el tercer set, la contienda continuó, con ambos tenistas poniendo a buen recaudo su saque y sin conceder ningún atisbo de oportunidad al rival.

El siguiente rival del serbio será el griego Stefanos Tsitsipas.

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