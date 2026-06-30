México vs Ecuador: ¿contra quién iría el Tri en caso de ganar?

Después de una primera fase perfecta en la que cosechó 9 puntos, anotó 6 goles y no recibió ninguno, la selección mexicana enfrenta hoy una prueba de fuego ante la de Ecuador, el primer rival en las etapas de eliminación directa del Mundial 2026 que, de ser superado, dará paso a juegos aún más complicados.

El diseño de la ruta hacia la final establece que la selección que resulte victoriosa en este enfrentamiento quedará emparejada en los octavos de final con el equipo ganador de la serie entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Inglaterra cumplió con el objetivo de avanzar como líder del Grupo L, aunque su rendimiento dejó más preguntas que certezas. Los dirigidos por Thomas Tuchel debutaron con un contundente 4-2 sobre Croacia, igualaron sin goles frente a Ghana en un partido donde les costó transformar el dominio territorial en ocasiones claras y cerraron la fase con un triunfo de 2-0 sobre Panamá para finalizar invictos con siete puntos. Más allá de los resultados, el conjunto inglés alternó lapsos de alto volumen ofensivo con momentos de escasa creatividad en el último tercio, una tendencia que deberá corregir de cara a la fase de eliminación directa.

La República Democrática del Congo protagonizó una de las historias más destacadas de la primera ronda al clasificarse como uno de los mejores terceros del torneo. Los africanos rescataron un valioso empate 1-1 frente a Portugal, cayeron por la mínima ante Colombia y respondieron bajo máxima presión con una remontada de 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que les permitió asegurar su boleto a los dieciseisavos de final. El equipo mostró capacidad de reacción en escenarios adversos y una notable eficacia en los momentos decisivos, factores que compensaron su menor posesión de balón y consolidaron un regreso histórico a las rondas de eliminación de una Copa del Mundo.

Pero antes de pensar en lo que podría deparar un enfrentamiento ante una selección europea de alta clasificación o frente a un representante africano, México debe superar esta noche a Ecuador, que se quedó con el segundo lugar de la clasificación de Conmebol y que en la Copa del Mundo ha ido de menos a más: inició con una derrota 1-0 ante Cabo Verde, empató 0-0 con Curazao y terminó la fase de grupos con una remontada 2-1 sobre Alemania.

Una de las mayores ventajas de la selección de México será jugar como local en el Estadio Azteca, un factor que conservaría para los octavos de final contra el ganador de Inglaterra vs. RD del Congo, partido que se disputará el 5 de julio a las 20:00 horas.

Inglaterra es favorita sobre la selección de la RDC. IMAGO7/R. Vadillo

¿Dónde ver México vs. Ecuador?

Fecha: 30 de junio

Horario: 19:00 horas

Canales: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX Premium

¿Dónde ver Inglaterra vs República Democrática del Congo?

Fecha: 1 de julio

Horario: 10:00 horas

Streaming: ViX Premium