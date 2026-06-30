Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan este martes 30 de junio con tres partidos que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final. La jornada reúne selecciones que buscarán dar un paso más hacia el título en una fase donde cada resultado es decisivo.

Consulta el calendario de este martes 30 de junio con los horarios y las opciones de transmisión para seguir en vivo cada uno de los encuentros del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

El platillo principal de la jornada es, sin duda, el choque México vs Ecuador. La Selección Mexicana salta al césped del Estadio Ciudad de México, en la capital del país, con la obligación histórica de avanzar, respaldada por su afición en un duelo de pronóstico reservado; este encuentro está pactado para arrancar en punto de las 19:00 horas. Previamente, la jerarquía de Francia será puesta a prueba frente a una rocosa Suecia, un juego planeado para iniciar a las 15:00 horas; mientras que Costa de Marfil y Noruega abrirán el telón a las 11:00 horas en un choque de estilos contrastantes que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 30 de junio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

Costa de Marfil vs Noruega | Estadio Dallas | 11:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

| Estadio Dallas | 11:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium) Francia vs Suecia | Estadio Nueva York/Nueva Jersey | 15:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

| Estadio Nueva York/Nueva Jersey | 15:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium) México vs Ecuador | Estadio Ciudad de México | 19:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

OF