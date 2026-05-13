Erik Lira apunta al Mundial 2026 y sueña con dar el salto a Europa

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA ya comenzó para la Selección Mexicana de Futbol y uno de los jugadores que vive con mayor intensidad el proceso es Erik Lira, quien este miércoles habló en zona mixta durante la concentración del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

El mediocampista de Cruz Azul aseguró que el grupo trabaja con la mira puesta en realizar una actuación histórica en el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

"Soñados. Estamos en la preparación para el mejor Mundial en la historia de nuestro país, así que no hay mejor motivación que esa", expresó Lira, quien además señaló que disfruta cada entrenamiento mientras se acerca el inicio de la justa mundialista.

El futbolista mexicano reconoció que vestir la camiseta nacional en una Copa del Mundo representa uno de los mayores objetivos de su carrera . Incluso, admitió que una buena participación podría abrirle las puertas del futbol europeo.

"Estoy en proceso de jugar el mejor Mundial en la historia de nuestro país. Es en México, nadie nos puede venir a ganar a México ", comentó el jugador cementero, quien agregó que varios futbolistas podrían aprovechar el torneo como plataforma para emigrar al futbol del viejo continente.

El objetivo es México, antes que Europa

Lira dejó claro que primero piensa en consolidarse dentro de la lista final de Javier Aguirre antes de pensar en una transferencia internacional.

" No puedo pensar en irme a Europa sin primero estar en la lista final del Mundial ", afirmó. "Si estoy acá es gracias a Cruz Azul, a mis compañeros, al staff y al cuerpo técnico".

Lira también habló sobre el ambiente que se vive dentro de la concentración nacional y destacó la presencia de Guillermo Ochoa , quien disputaría su sexta Copa del Mundo.

"Memo es un ícono para todos. Para mí es una figura porque crecí viendo a la selección y Guillermo Ochoa era el portero", comentó. Además, destacó la disciplina del arquero mexicano dentro de la concentración. "Es el primero que está en el gimnasio y en los comedores. Es una motivación extra para todos".

Lira descarta competencia interna en el Tri

Sobre el técnico Javier Aguirre, Lira aseguró que mantiene una relación cercana con el plantel y valoró la confianza que transmite a sus jugadores.

"Antes que un entrenador es como un padre de familia para nosotros. Eso te hace sentir valorado y querido", señaló.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la competencia interna con Edson Álvarez por un puesto en el once titular, Lira evitó entrar en polémica y dejó la decisión en manos del cuerpo técnico.

"Lo que me queda es entrenar, levantar la mano y, cuando él lo decida, yo estar ahí", concluyó.

Te puede interesar: Cambian horario de la Final de Copa de Campeones de la Concacaf Toluca vs Tigres

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF